K-POP Click এর লাইভ প্রাইস 0.000992 USD। রিয়েল-টাইম KPC থেকে USD প্রাইস আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম, এবং আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন। এখন MEXC-এ KPC প্রাইস ট্রেন্ড সহজে অনুসন্ধান করুন।

K-POP Click লোগো

K-POP Click প্রাইস(KPC)

1 KPC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000992
-17.33%1D
USD
K-POP Click (KPC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 11:14:52 (UTC+8)

K-POP Click (KPC) প্রাইস তথ্য (USD)

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00084
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.002004
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00084
$ 0.002004
--
--
+1.12%

-17.33%

+35.89%

+35.89%

K-POP Click (KPC) রিয়েল-টাইম প্রাইস হল $ 0.000992। গত 24 ঘন্টা ধরে, KPC সর্বনিম্ন $ 0.00084 এবং সর্বোচ্চের মধ্যে ট্রেড হয়েছে $ 0.002004, যা সক্রিয় বাজার অস্থিরতা দেখায়। KPC এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস হল --, যেখানে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস হল --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সের দিক থেকে, KPC গত এক ঘণ্টায় +1.12% পরিবর্তিত হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় -17.33% এবং গত 7 দিনে +35.89% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আপনাকে MEXC-তে এর সর্বশেষ প্রাইস ট্রেন্ড এবং বাজারের গতিশীলতার একটি দ্রুত ওভারভিউ প্রদান করে।

K-POP Click (KPC) এর মার্কেট তথ্য

--
$ 44.43K
$ 44.43K$ 44.43K

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

MATIC

K-POP Click এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 44.43K। KPC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.96M

K-POP Click (KPC) প্রাইসের হিস্টরি USD

K-POP Click এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00020795-17.33%
30 দিন$ +0.000388+64.23%
60 দিন$ -0.002453-71.21%
90 দিন$ -0.002617-72.52%
K-POP Click আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, KPC এর পরিবর্তন $ -0.00020795 (-17.33%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

K-POP Click 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.000388(+64.23%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

K-POP Click 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, KPC এর প্রাইস $ -0.002453 (-71.21%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

K-POP Click 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.002617 (-72.52%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি K-POP Click (KPC) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই K-POP Click প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

K-POP Click (KPC) কী?

As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.

MEXC-তে K-POP Click উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার K-POP Click এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে KPC এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে K-POP Click সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার K-POP Click কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

K-POP Click প্রাইস প্রেডিকশন (USD)

K-POP Click (KPC) এর মূল্য আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে বা আগামী মাসে USD এ কত হবে? 2025, 2026, 2027, 2028 — কিংবা এখন থেকে 10 বা 20 বছর পর আপনার K-POP Click (KPC) অ্যাসেটের মূল্য কত হতে পারে? আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন টুল ব্যবহার করে K-POP Click এর স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরণের পূর্বাভাস অন্বেষণ করুন।

এখনই যাচাই করুন K-POP Click প্রাইস প্রেডিকশন!

K-POP Click (KPC) এর টোকেনোমিক্স

K-POP Click (KPC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KPCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

K-POP Click (KPC) কীভাবে কিনবেন

K-POP Click কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ K-POP Click কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

KPC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 K-POP Click(KPC) থেকে VND
26.10448
1 K-POP Click(KPC) থেকে AUD
A$0.00152768
1 K-POP Click(KPC) থেকে GBP
0.00073408
1 K-POP Click(KPC) থেকে EUR
0.0008432
1 K-POP Click(KPC) থেকে USD
$0.000992
1 K-POP Click(KPC) থেকে MYR
RM0.00418624
1 K-POP Click(KPC) থেকে TRY
0.04150528
1 K-POP Click(KPC) থেকে JPY
¥0.1488
1 K-POP Click(KPC) থেকে ARS
ARS$1.35149088
1 K-POP Click(KPC) থেকে RUB
0.07801088
1 K-POP Click(KPC) থেকে INR
0.08700832
1 K-POP Click(KPC) থেকে IDR
Rp16.53332672
1 K-POP Click(KPC) থেকে KRW
1.40708256
1 K-POP Click(KPC) থেকে PHP
0.05760544
1 K-POP Click(KPC) থেকে EGP
￡E.0.04720928
1 K-POP Click(KPC) থেকে BRL
R$0.00539648
1 K-POP Click(KPC) থেকে CAD
C$0.0013888
1 K-POP Click(KPC) থেকে BDT
0.12071648
1 K-POP Click(KPC) থেকে NGN
1.45240704
1 K-POP Click(KPC) থেকে COP
$3.875
1 K-POP Click(KPC) থেকে ZAR
R.0.01719136
1 K-POP Click(KPC) থেকে UAH
0.04135648
1 K-POP Click(KPC) থেকে TZS
T.Sh.2.43137216
1 K-POP Click(KPC) থেকে VES
Bs0.191456
1 K-POP Click(KPC) থেকে CLP
$0.951328
1 K-POP Click(KPC) থেকে PKR
Rs0.2788016
1 K-POP Click(KPC) থেকে KZT
0.53447968
1 K-POP Click(KPC) থেকে THB
฿0.03218048
1 K-POP Click(KPC) থেকে TWD
NT$0.03037504
1 K-POP Click(KPC) থেকে AED
د.إ0.00364064
1 K-POP Click(KPC) থেকে CHF
Fr0.00078368
1 K-POP Click(KPC) থেকে HKD
HK$0.00770784
1 K-POP Click(KPC) থেকে AMD
֏0.3794896
1 K-POP Click(KPC) থেকে MAD
.د.م0.00909664
1 K-POP Click(KPC) থেকে MXN
$0.01831232
1 K-POP Click(KPC) থেকে SAR
ريال0.00372
1 K-POP Click(KPC) থেকে ETB
Br0.1462208
1 K-POP Click(KPC) থেকে KES
KSh0.12815648
1 K-POP Click(KPC) থেকে JOD
د.أ0.000703328
1 K-POP Click(KPC) থেকে PLN
0.00361088
1 K-POP Click(KPC) থেকে RON
лв0.00432512
1 K-POP Click(KPC) থেকে SEK
kr0.00938432
1 K-POP Click(KPC) থেকে BGN
лв0.00165664
1 K-POP Click(KPC) থেকে HUF
Ft0.33221088
1 K-POP Click(KPC) থেকে CZK
0.02064352
1 K-POP Click(KPC) থেকে KWD
د.ك0.000303552
1 K-POP Click(KPC) থেকে ILS
0.00325376
1 K-POP Click(KPC) থেকে BOB
Bs0.0068448
1 K-POP Click(KPC) থেকে AZN
0.0016864
1 K-POP Click(KPC) থেকে TJS
SM0.00914624
1 K-POP Click(KPC) থেকে GEL
0.0026784
1 K-POP Click(KPC) থেকে AOA
Kz0.90925728
1 K-POP Click(KPC) থেকে BHD
.د.ب0.000373984
1 K-POP Click(KPC) থেকে BMD
$0.000992
1 K-POP Click(KPC) থেকে DKK
kr0.0063488
1 K-POP Click(KPC) থেকে HNL
L0.02597056
1 K-POP Click(KPC) থেকে MUR
0.0450368
1 K-POP Click(KPC) থেকে NAD
$0.0172112
1 K-POP Click(KPC) থেকে NOK
kr0.01000928
1 K-POP Click(KPC) থেকে NZD
$0.00172608
1 K-POP Click(KPC) থেকে PAB
B/.0.000992
1 K-POP Click(KPC) থেকে PGK
K0.00415648
1 K-POP Click(KPC) থেকে QAR
ر.ق0.00361088
1 K-POP Click(KPC) থেকে RSD
дин.0.09962656
1 K-POP Click(KPC) থেকে UZS
soʻm12.09755904
1 K-POP Click(KPC) থেকে ALL
L0.0824848
1 K-POP Click(KPC) থেকে ANG
ƒ0.00177568
1 K-POP Click(KPC) থেকে AWG
ƒ0.0017856
1 K-POP Click(KPC) থেকে BBD
$0.001984
1 K-POP Click(KPC) থেকে BAM
KM0.00166656
1 K-POP Click(KPC) থেকে BIF
Fr2.917472
1 K-POP Click(KPC) থেকে BND
$0.00127968
1 K-POP Click(KPC) থেকে BSD
$0.000992
1 K-POP Click(KPC) থেকে JMD
$0.15864064
1 K-POP Click(KPC) থেকে KHR
3.98393152
1 K-POP Click(KPC) থেকে KMF
Fr0.420608
1 K-POP Click(KPC) থেকে LAK
21.56521696
1 K-POP Click(KPC) থেকে LKR
රු0.30041728
1 K-POP Click(KPC) থেকে MDL
L0.01668544
1 K-POP Click(KPC) থেকে MGA
Ar4.468464
1 K-POP Click(KPC) থেকে MOP
P0.007936
1 K-POP Click(KPC) থেকে MVR
0.0151776
1 K-POP Click(KPC) থেকে MWK
MK1.72222112
1 K-POP Click(KPC) থেকে MZN
MT0.06339872
1 K-POP Click(KPC) থেকে NPR
रु0.13979264
1 K-POP Click(KPC) থেকে PYG
6.985664
1 K-POP Click(KPC) থেকে RWF
Fr1.435424
1 K-POP Click(KPC) থেকে SBD
$0.00816416
1 K-POP Click(KPC) থেকে SCR
0.01493952
1 K-POP Click(KPC) থেকে SRD
$0.03887648
1 K-POP Click(KPC) থেকে SVC
$0.00867008
1 K-POP Click(KPC) থেকে SZL
L0.0172112
1 K-POP Click(KPC) থেকে TMT
m0.00348192
1 K-POP Click(KPC) থেকে TND
د.ت0.002895648
1 K-POP Click(KPC) থেকে TTD
$0.00672576
1 K-POP Click(KPC) থেকে UGX
Sh3.420416
1 K-POP Click(KPC) থেকে XAF
Fr0.557504
1 K-POP Click(KPC) থেকে XCD
$0.0026784
1 K-POP Click(KPC) থেকে XOF
Fr0.557504
1 K-POP Click(KPC) থেকে XPF
Fr0.101184
1 K-POP Click(KPC) থেকে BWP
P0.01409632
1 K-POP Click(KPC) থেকে BZD
$0.001984
1 K-POP Click(KPC) থেকে CVE
$0.09417056
1 K-POP Click(KPC) থেকে DJF
Fr0.175584
1 K-POP Click(KPC) থেকে DOP
$0.06240672
1 K-POP Click(KPC) থেকে DZD
د.ج0.12903936
1 K-POP Click(KPC) থেকে FJD
$0.00225184
1 K-POP Click(KPC) থেকে GNF
Fr8.62544
1 K-POP Click(KPC) থেকে GTQ
Q0.0075888
1 K-POP Click(KPC) থেকে GYD
$0.20743712
1 K-POP Click(KPC) থেকে ISK
kr0.120032

K-POP Click সম্পর্কিত রিসোর্স

K-POP Click সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল K-POP Click ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: K-POP Click সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

আজ K-POP Click (KPC) এর মূল্য কত?
KPC এর লাইভ প্রাইস USD তে 0.000992 USD, সর্বশেষ বাজার তথ্যের সাথে রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়েছে।
বর্তমানে KPC থেকে USD এর প্রাইস কত?
বর্তমান প্রাইস KPC থেকে USD হল $ 0.000992। সঠিক টোকেন কনভার্সনের জন্য MEXC কনভার্টারটি দেখুন।
K-POP Click এর মার্কেট ক্যাপ কত?
KPC এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। মার্কেট ক্যাপ = বর্তমান প্রাইস × সার্কুলেটিং সরবরাহ। এটি টোকেনের মোট বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্দেশ করে।
KPC এর সার্কুলেটিং সরবরাহ কত?
KPC এর সার্কুলেটিং সরবরাহ হল -- USD
KPCএর সর্বকালের সর্বোচ্চ (ATH) প্রাইস কত ছিল?
KPC একটি ATH প্রাইস -- USD অর্জন করেছে
KPC এর সর্বকালের সর্বনিম্ন (ATL) প্রাইস কত ছিল?
KPC ATL প্রাইস -- USD দেখেছিল।
KPC এর ট্রেডিং ভলিউম কত?
KPC এর জন্য লাইভ 24-ঘন্টা ট্রেডিং ভলিউম হল $ 44.43K USD
KPC এই বছর কি আরও বাড়বে?
KPC বাজারের অবস্থা এবং প্রকল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর আরও বেশি হতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য KPC প্রাইস প্রেডিকশন দেখুন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-10-16 11:14:52 (UTC+8)

K-POP Click (KPC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
10-15 12:29:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00এক্সপার্ট ইনসাইট
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated
10-14 18:42:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto market pauses rally and turns bearish, total market cap drops to $3.93 trillion
10-14 18:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Total stablecoin market cap breaks through $310 billion to reach new high, increasing by over $80 billion this year

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

1 KPC = 0.000992 USD

