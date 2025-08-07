KATA সম্পর্কে আরও

Katana Inu লোগো

Katana Inu প্রাইস(KATA)

Katana Inu (KATA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00014645
$0.00014645
+2.32%1D
USD

KATA এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Katana Inu(KATA) বর্তমানে 0.00014645USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 5.46MUSD। KATA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Katana Inu এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 117.37K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.32%
Katana Inu এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
37.30B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KATA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KATA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

KATA এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Katana Inu এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0000033206+2.32%
30 দিন$ +0.00002097+16.71%
60 দিন$ -0.00003662-20.01%
90 দিন$ -0.00009338-38.94%
Katana Inu আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, KATA এর পরিবর্তন $ +0.0000033206 (+2.32%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Katana Inu 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00002097(+16.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Katana Inu 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, KATA এর প্রাইস $ -0.00003662 (-20.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Katana Inu 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.00009338 (-38.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

KATA এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Katana Inu এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00014202
$ 0.00014202

$ 0.00015688
$ 0.00015688

$ 0.0031
$ 0.0031

+1.84%

+2.32%

+16.22%

KATA এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 5.46M
$ 5.46M

$ 117.37K
$ 117.37K

37.30B
37.30B

Katana Inu (KATA) কী?

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

MEXC-তে Katana Inu উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Katana Inu এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে KATA এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Katana Inu সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Katana Inu কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Katana Inu এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Katana Inu, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। KATA এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Katana Inu এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Katana Inu প্রাইসের ইতিহাস

KATA এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা KATA এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Katana Inu এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Katana Inu (KATA) এর টোকেনোমিক্স

Katana Inu (KATA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KATAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Katana Inu (KATA) কীভাবে কিনবেন

Katana Inu কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Katana Inu কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

KATA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 KATA থেকে VND
3.85383175
1 KATA থেকে AUD
A$0.0002240685
1 KATA থেকে GBP
0.000108373
1 KATA থেকে EUR
0.0001244825
1 KATA থেকে USD
$0.00014645
1 KATA থেকে MYR
RM0.000620948
1 KATA থেকে TRY
0.0059561215
1 KATA থেকে JPY
¥0.02152815
1 KATA থেকে ARS
ARS$0.192695981
1 KATA থেকে RUB
0.0117145355
1 KATA থেকে INR
0.012846594
1 KATA থেকে IDR
Rp2.3620964435
1 KATA থেকে KRW
0.203401476
1 KATA থেকে PHP
0.0083110375
1 KATA থেকে EGP
￡E.0.007108683
1 KATA থেকে BRL
R$0.0007952235
1 KATA থেকে CAD
C$0.0002006365
1 KATA থেকে BDT
0.01777903
1 KATA থেকে NGN
0.2242720655
1 KATA থেকে UAH
0.0060527785
1 KATA থেকে VES
Bs0.0187456
1 KATA থেকে CLP
$0.1417636
1 KATA থেকে PKR
Rs0.041521504
1 KATA থেকে KZT
0.0790756775
1 KATA থেকে THB
฿0.004733264
1 KATA থেকে TWD
NT$0.004378855
1 KATA থেকে AED
د.إ0.0005374715
1 KATA থেকে CHF
Fr0.00011716
1 KATA থেকে HKD
HK$0.001148168
1 KATA থেকে MAD
.د.م0.001323908
1 KATA থেকে MXN
$0.002721041
1 KATA থেকে PLN
0.000533078
1 KATA থেকে RON
лв0.0006370575
1 KATA থেকে SEK
kr0.0014015265
1 KATA থেকে BGN
лв0.0002445715
1 KATA থেকে HUF
Ft0.0497270975
1 KATA থেকে CZK
0.003072521
1 KATA থেকে KWD
د.ك0.00004466725
1 KATA থেকে ILS
0.0005023235

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Katana Inu সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

$0.00014645
