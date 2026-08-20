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The Black Bull-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.2292 BDT। ANSEM-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ANSEM-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!The Black Bull-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.2292 BDT। ANSEM-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ANSEM-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ANSEM সম্পর্কে আরও

ANSEM প্রাইসের তথ্য

ANSEM কী

ANSEM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ANSEM টোকেনোমিক্স

ANSEM প্রাইস পূর্বাভাস

ANSEM ইতিহাস

ANSEM ক্রয়ের গাইড

ANSEM-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ANSEM স্পট

ANSEM USDT-M ফিউচার

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The Black Bull প্রাইস(ANSEM)

1 ANSEM থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳28.0203088
৳28.0203088৳28.0203088
-9.65%1D
BDT
The Black Bull (ANSEM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:38:25 (UTC+8)

The Black Bull-এর আজকের প্রাইস

আজ The Black Bull (ANSEM)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.2292, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ANSEM থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ANSEM-এর জন্য ৳ 0.2292

The Black Bull বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ANSEM। গত 24 ঘণ্টায়, ANSEM এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.225 (নিম্ন) এবং ৳ 0.26262 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ANSEM গত ঘণ্টায় -0.53% এবং গত 7 দিনে +17.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 511.31K-তে পৌঁছেছে।

The Black Bull (ANSEM) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 511.31K
৳ 511.31K৳ 511.31K

৳ 229.20M
৳ 229.20M৳ 229.20M

--
----

999,996,827
999,996,827 999,996,827

SOL

The Black Bull এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 511.31K। ANSEM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999996827। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 229.20M

The Black Bull-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.225
৳ 0.225৳ 0.225
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.26262
৳ 0.26262৳ 0.26262
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.225
৳ 0.225৳ 0.225

৳ 0.26262
৳ 0.26262৳ 0.26262

--
----

--
----

-0.53%

-9.65%

+17.02%

+17.02%

The Black Bull (ANSEM) প্রাইসের হিস্টরি BDT

The Black Bull এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -2.9927613-9.65%
30 দিন৳ +0.02414+11.77%
60 দিন৳ +0.2242+4,484.00%
90 দিন৳ +0.2242+4,484.00%
The Black Bull আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ANSEM এর পরিবর্তন ৳ -2.9927613 (-9.65%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

The Black Bull 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.02414(+11.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

The Black Bull 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ANSEM এর প্রাইস ৳ +0.2242 (+4,484.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

The Black Bull 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.2242 (+4,484.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি The Black Bull (ANSEM) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই The Black Bull প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

The Black Bull-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি The Black Bull-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

The Black Bull-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ANSEM মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

ANSEM_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.24251 পর্যন্ত চলছে, এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের ঠিক নীচে 0.2429 এর কাছাকাছি অবস্থান করছে। মূল্যটি S1 এবং R1-এর মধ্যে গঠিত ওঠানামার ব্যাপ্তির মূল অঞ্চলে অবস্থান করছে। মুভিং এভারেজ সিস্টেম বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের গঠন এখনও সম্পূর্ণ রয়েছে। বর্তমান মূল্য স্তরে কেন্দ্রীয় অক্ষের প্রতিরোধ সীমা সফলভাবে অতিক্রম করতে পারেনি, ফলে বাজার দিকনির্দেশনার পূর্বে একটি সংকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির শক্তি ক্ষীণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বুঝায় যে ক্রমাগত ক্রয় এবং বিক্রয়ের শক্তি আপাতত সমতা বজায় রেখেছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলি নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে, যা সূচনা করে যে স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের চাপ প্রায় শেষ হতে চলেছে। ব্লিংক ব্যান্ড সংকীর্ণ হয়ে চলেছে, যা দেখায় যে দোলনের পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলি স্তর ভেদ করেছে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সমর্থন এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের চাপ একই সাথে উপস্থিত হয়েছে, এবং শক্তির বিতরণ কেন্দ্রীভূত থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ সীমা R1 স্তর 0.2499-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3% দূরে। দূরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে R2 স্তর 0.2566 নির্ধারিত হয়েছে, যা দ্বিতীয় স্তরের লক্ষ্য অঞ্চল গঠন করে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 0.2362-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.6% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন S2 0.2292-এ অবস্থিত, যা ব্যাপ্তির নীচের সীমার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকারী স্তর। মূল্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সংকীর্ণ ওঠানামা করছে, এবং উপরে ও নিচের গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলি উভয়ই স্পষ্ট প্রযুক্তিগত রেফারেন্স হিসেবে কাজ করছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

The Black Bull এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য The Black Bull (ANSEM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ANSEM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
The Black Bull (ANSEM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, The Black Bull এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে The Black Bull এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ANSEM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, The Black Bull প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ The Black Bull কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

The Black Bull দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ANSEM কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে The Black Bull কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার The Black Bull (ANSEM) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং The Black Bull তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে The Black Bull (ANSEM) কিনবেন নির্দেশিকা

The Black Bull দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

The Black Bull এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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The Black Bull (ANSEM) কী?

ANSEM is a meme coin.

The Black Bull সম্পর্কিত রিসোর্স

The Black Bull সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল The Black Bull ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Ansem.io EcosystemMemePump.fun Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The Black Bull সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:38:25 (UTC+8)

The Black Bull (ANSEM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

The Black Bull সম্পর্কে আরও জানুন

ANSEM USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ANSEM-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ANSEM USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে The Black Bull (ANSEM) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ The Black Bull প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ANSEM/USD1
৳28.4639311
৳28.4639311৳28.4639311
-7.66%
231.44K (USDT)
ANSEM/USDT
৳28.2378426
৳28.2378426৳28.2378426
-8.99%
2.16M (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ANSEM-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ANSEM
ANSEM
BDT
BDT

1 ANSEM = 28.010532 BDT