The Black Bull প্রাইস(ANSEM)
আজ The Black Bull (ANSEM)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.2292, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ANSEM থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ANSEM-এর জন্য ৳ 0.2292।
The Black Bull বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ANSEM। গত 24 ঘণ্টায়, ANSEM এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.225 (নিম্ন) এবং ৳ 0.26262 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ANSEM গত ঘণ্টায় -0.53% এবং গত 7 দিনে +17.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 511.31K-তে পৌঁছেছে।
SOL
The Black Bull এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 511.31K। ANSEM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999996827। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 229.20M।
-0.53%
-9.65%
+17.02%
+17.02%
The Black Bull এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -2.9927613
|-9.65%
|30 দিন
|৳ +0.02414
|+11.77%
|60 দিন
|৳ +0.2242
|+4,484.00%
|90 দিন
|৳ +0.2242
|+4,484.00%
আজ, ANSEM এর পরিবর্তন ৳ -2.9927613 (-9.65%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.02414(+11.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ANSEM এর প্রাইস ৳ +0.2242 (+4,484.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.2242 (+4,484.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি The Black Bull (ANSEM) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই The Black Bull প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি The Black Bull-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ANSEM মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
ANSEM_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.24251 পর্যন্ত চলছে, এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের ঠিক নীচে 0.2429 এর কাছাকাছি অবস্থান করছে। মূল্যটি S1 এবং R1-এর মধ্যে গঠিত ওঠানামার ব্যাপ্তির মূল অঞ্চলে অবস্থান করছে। মুভিং এভারেজ সিস্টেম বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের গঠন এখনও সম্পূর্ণ রয়েছে। বর্তমান মূল্য স্তরে কেন্দ্রীয় অক্ষের প্রতিরোধ সীমা সফলভাবে অতিক্রম করতে পারেনি, ফলে বাজার দিকনির্দেশনার পূর্বে একটি সংকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির শক্তি ক্ষীণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বুঝায় যে ক্রমাগত ক্রয় এবং বিক্রয়ের শক্তি আপাতত সমতা বজায় রেখেছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলি নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে, যা সূচনা করে যে স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের চাপ প্রায় শেষ হতে চলেছে। ব্লিংক ব্যান্ড সংকীর্ণ হয়ে চলেছে, যা দেখায় যে দোলনের পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলি স্তর ভেদ করেছে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সমর্থন এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের চাপ একই সাথে উপস্থিত হয়েছে, এবং শক্তির বিতরণ কেন্দ্রীভূত থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ সীমা R1 স্তর 0.2499-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3% দূরে। দূরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে R2 স্তর 0.2566 নির্ধারিত হয়েছে, যা দ্বিতীয় স্তরের লক্ষ্য অঞ্চল গঠন করে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 0.2362-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.6% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন S2 0.2292-এ অবস্থিত, যা ব্যাপ্তির নীচের সীমার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকারী স্তর। মূল্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সংকীর্ণ ওঠানামা করছে, এবং উপরে ও নিচের গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলি উভয়ই স্পষ্ট প্রযুক্তিগত রেফারেন্স হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, The Black Bull এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ANSEM is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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