HEGIC (HEGIC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.036844
$0.036844$0.036844
+4.59%1D
USD

HEGIC এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

HEGIC(HEGIC) বর্তমানে 0.036844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 25.93MUSD। HEGIC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

HEGIC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 56.96K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.59%
HEGIC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
703.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ HEGIC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HEGIC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

HEGIC এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

HEGIC এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00161692+4.59%
30 দিন$ +0.004784+14.92%
60 দিন$ +0.005759+18.52%
90 দিন$ +0.001026+2.86%
HEGIC আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, HEGIC এর পরিবর্তন $ +0.00161692 (+4.59%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

HEGIC 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.004784(+14.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

HEGIC 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, HEGIC এর প্রাইস $ +0.005759 (+18.52%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

HEGIC 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.001026 (+2.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

HEGIC এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

HEGIC এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.033936
$ 0.033936$ 0.033936

$ 0.036943
$ 0.036943$ 0.036943

$ 0.6427
$ 0.6427$ 0.6427

-0.04%

+4.59%

+13.02%

HEGIC এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 25.93M
$ 25.93M$ 25.93M

$ 56.96K
$ 56.96K$ 56.96K

703.73M
703.73M 703.73M

HEGIC (HEGIC) কী?

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

MEXC-তে HEGIC উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার HEGIC এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে HEGIC এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে HEGIC সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার HEGIC কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

HEGIC এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো HEGIC, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। HEGIC এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের HEGIC এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

HEGIC প্রাইসের ইতিহাস

HEGIC এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা HEGIC এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের HEGIC এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

HEGIC (HEGIC) এর টোকেনোমিক্স

HEGIC (HEGIC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HEGICটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

HEGIC (HEGIC) কীভাবে কিনবেন

HEGIC কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ HEGIC কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

HEGIC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 HEGIC থেকে VND
969.54986
1 HEGIC থেকে AUD
A$0.05637132
1 HEGIC থেকে GBP
0.02726456
1 HEGIC থেকে EUR
0.0313174
1 HEGIC থেকে USD
$0.036844
1 HEGIC থেকে MYR
RM0.15621856
1 HEGIC থেকে TRY
1.49844548
1 HEGIC থেকে JPY
¥5.416068
1 HEGIC থেকে ARS
ARS$48.47859832
1 HEGIC থেকে RUB
2.94715156
1 HEGIC থেকে INR
3.23195568
1 HEGIC থেকে IDR
Rp594.25798132
1 HEGIC থেকে KRW
51.17189472
1 HEGIC থেকে PHP
2.090897
1 HEGIC থেকে EGP
￡E.1.78840776
1 HEGIC থেকে BRL
R$0.20006292
1 HEGIC থেকে CAD
C$0.05047628
1 HEGIC থেকে BDT
4.4728616
1 HEGIC থেকে NGN
56.42253316
1 HEGIC থেকে UAH
1.52276252
1 HEGIC থেকে VES
Bs4.716032
1 HEGIC থেকে CLP
$35.664992
1 HEGIC থেকে PKR
Rs10.44601088
1 HEGIC থেকে KZT
19.8939178
1 HEGIC থেকে THB
฿1.19079808
1 HEGIC থেকে TWD
NT$1.1016356
1 HEGIC থেকে AED
د.إ0.13521748
1 HEGIC থেকে CHF
Fr0.0294752
1 HEGIC থেকে HKD
HK$0.28885696
1 HEGIC থেকে MAD
.د.م0.33306976
1 HEGIC থেকে MXN
$0.68456152
1 HEGIC থেকে PLN
0.13411216
1 HEGIC থেকে RON
лв0.1602714
1 HEGIC থেকে SEK
kr0.35259708
1 HEGIC থেকে BGN
лв0.06152948
1 HEGIC থেকে HUF
Ft12.5103802
1 HEGIC থেকে CZK
0.77298712
1 HEGIC থেকে KWD
د.ك0.01123742
1 HEGIC থেকে ILS
0.12637492

