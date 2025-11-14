বিনিময়DEX+
Alphabet xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 271.17 USD। GOOGLX-এর মার্কেট ক্যাপ 6,128,227.6808284638 USD। GOOGLX থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Alphabet xStock লোগো

Alphabet xStock প্রাইস(GOOGLX)

1 GOOGLX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$271.14
-2.55%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:33:43 (UTC+8)

Alphabet xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Alphabet xStock (GOOGLX)-এর লাইভ প্রাইস $ 271.17, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOOGLX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOOGLX-এর জন্য $ 271.17

Alphabet xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1284 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.13M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 22.60K GOOGLX। গত 24 ঘণ্টায়, GOOGLX এর ট্রেড হয়েছে $ 270.87 (নিম্ন) এবং $ 285.89 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 298.97509376416326 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 169.44795144400413

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOOGLX গত ঘণ্টায় -0.03% এবং গত 7 দিনে -2.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 56.47K-তে পৌঁছেছে।

Alphabet xStock (GOOGLX) এর মার্কেট তথ্য

No.1284

$ 6.13M
$ 56.47K
$ 13.59M
22.60K
--
50,099.18765673
SOL

Alphabet xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 56.47K। GOOGLX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 22.60K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 50099.18765673। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.59M

Alphabet xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 270.87
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 285.89
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 270.87
$ 285.89
$ 298.97509376416326
$ 169.44795144400413
-0.03%

-2.55%

-2.79%

-2.79%

Alphabet xStock (GOOGLX) প্রাইসের হিস্টরি USD

Alphabet xStock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -7.095-2.55%
30 দিন$ +24.22+9.80%
60 দিন$ +22+8.82%
90 দিন$ +65.61+31.91%
Alphabet xStock আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, GOOGLX এর পরিবর্তন $ -7.095 (-2.55%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Alphabet xStock 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +24.22(+9.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Alphabet xStock 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GOOGLX এর প্রাইস $ +22 (+8.82%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Alphabet xStock 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +65.61 (+31.91%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Alphabet xStock (GOOGLX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Alphabet xStock প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Alphabet xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Alphabet xStock (GOOGLX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GOOGLX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Alphabet xStock (GOOGLX) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Alphabet xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Alphabet xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GOOGLX এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Alphabet xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Alphabet xStock কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Alphabet xStock দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GOOGLX কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Alphabet xStock কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Alphabet xStock (GOOGLX) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

22.60K এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Alphabet xStock তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Alphabet xStock (GOOGLX) কিনবেন নির্দেশিকা

Alphabet xStock দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Alphabet xStock এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Alphabet xStock (GOOGLX) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
Alphabet xStock (GOOGLX) কী?

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock সম্পর্কিত রিসোর্স

Alphabet xStock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Alphabet xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Alphabet xStock-এর মূল্য কত হবে?
যদি Alphabet xStock বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Alphabet xStock-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Alphabet xStock (GOOGLX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Alphabet xStock সম্পর্কে আরও জানুন

GOOGLX USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে GOOGLX-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GOOGLX USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Alphabet xStock (GOOGLX) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Alphabet xStock প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GOOGLX/USDT
$271.14
-2.58%
0.00% (USDT)

