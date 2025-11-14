Alphabet xStock প্রাইস(GOOGLX)
আজ Alphabet xStock (GOOGLX)-এর লাইভ প্রাইস $ 271.17, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOOGLX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOOGLX-এর জন্য $ 271.17।
Alphabet xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1284 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.13M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 22.60K GOOGLX। গত 24 ঘণ্টায়, GOOGLX এর ট্রেড হয়েছে $ 270.87 (নিম্ন) এবং $ 285.89 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 298.97509376416326 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 169.44795144400413।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOOGLX গত ঘণ্টায় -0.03% এবং গত 7 দিনে -2.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 56.47K-তে পৌঁছেছে।
Alphabet xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 56.47K। GOOGLX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 22.60K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 50099.18765673। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.59M।
Alphabet xStock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -7.095
|-2.55%
|30 দিন
|$ +24.22
|+9.80%
|60 দিন
|$ +22
|+8.82%
|90 দিন
|$ +65.61
|+31.91%
আজ, GOOGLX এর পরিবর্তন $ -7.095 (-2.55%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +24.22(+9.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GOOGLX এর প্রাইস $ +22 (+8.82%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +65.61 (+31.91%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Alphabet xStock (GOOGLX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Alphabet xStock প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Alphabet xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Alphabet xStock দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GOOGLX কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Alphabet xStock কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Alphabet xStock (GOOGLX) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Alphabet xStock এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Alphabet xStock (GOOGLX) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।
Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Alphabet xStock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
