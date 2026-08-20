gitlawb প্রাইস(GITLAWB)
আজ gitlawb (GITLAWB)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00002726, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.36% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GITLAWB থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GITLAWB-এর জন্য ৳ 0.00002726।
gitlawb বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- GITLAWB। গত 24 ঘণ্টায়, GITLAWB এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0000207 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00002765 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GITLAWB গত ঘণ্টায় +2.55% এবং গত 7 দিনে +45.38% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.30K-তে পৌঁছেছে।
BASE
gitlawb এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.30K। GITLAWB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.73M।
+2.55%
+15.36%
+45.38%
+45.38%
gitlawb এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0004435765
|+15.36%
|30 দিন
|৳ +0.00000036
|+1.33%
|60 দিন
|৳ -0.0000356
|-56.64%
|90 দিন
|৳ -0.00029274
|-91.49%
আজ, GITLAWB এর পরিবর্তন ৳ +0.0004435765 (+15.36%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00000036(+1.33%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GITLAWB এর প্রাইস ৳ -0.0000356 (-56.64%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00029274 (-91.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি gitlawb (GITLAWB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই gitlawb প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি gitlawb-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GITLAWB মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
**বাজার গঠন** GITLAWB_USDT র 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 4.814E-5, যা হাবের কেন্দ্রস্থল 4.87E-5-এর নিচে 1.15% অবস্থানে রয়েছে। MA এবং EMA সমন্বয় ক্রয়ের প্রাধান্য প্রকাশ করছে, আর মূল্য S1 (4.73E-5) এর উপরে 1.78% অবস্থানে রয়েছে, যা কেন্দ্রস্থলের নিচের সীমার কাছাকাছি এবং S1-এর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পরিসরে চলছে। **শক্তির অবস্থা** MACD সিগন্যাল ক্রসওভার প্রদর্শন করেছে, এবং দ্রুত ও ধীর মোভিং এভারেজের সমন্বয় (MA 3-4 ডাইল, EMA 5-6 ডাইল) একই সাথে ক্রয়ের পরিসরে নির্দেশ করছে। RSI মাঝারি পরিমাণের মান বজায় রেখেছে, এবং স্বল্পমেয়াদী শক্তির প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যেখানে ওলাটাইলিটি উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্যসীমা** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 4.99E-5-এ (বর্তমান মূল্যের চেয়ে +3.66%), আর R2 অবস্থান করছে 5.13E-5-এ (বর্তমান মূল্যের চেয়ে +6.56%) যা নিকটস্থ প্রতিরোধের ব্যান্ড গঠন করেছে। নিচের দিকে S1 অবস্থান করছে 4.73E-5-এ (বর্তমান মূল্যের চেয়ে -1.74%) যা নিকটস্থ সমর্থন, আর S2 অবস্থান করছে 4.61E-5-এ (বর্তমান মূল্যের চেয়ে -4.24%) যা দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, gitlawb এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে gitlawb (GITLAWB) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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The git layer for the AI-native internet. DIDs over accounts. Every commit signed agent or human.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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