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FUNToken-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0050054 BDT। FUNTOKEN-এর মার্কেট ক্যাপ 54,089,361.780945476787646 BDT। FUNTOKEN-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!FUNToken-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0050054 BDT। FUNTOKEN-এর মার্কেট ক্যাপ 54,089,361.780945476787646 BDT। FUNTOKEN-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FUNTOKEN সম্পর্কে আরও

FUNTOKEN প্রাইসের তথ্য

FUNTOKEN কী

FUNTOKEN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FUNTOKEN টোকেনোমিক্স

FUNTOKEN প্রাইস পূর্বাভাস

FUNTOKEN ইতিহাস

FUNTOKEN ক্রয়ের গাইড

FUNTOKEN-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

FUNTOKEN স্পট

FUNTOKEN USDT-M ফিউচার

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FUNToken প্রাইস(FUNTOKEN)

1 FUNTOKEN থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.611771039
৳0.611771039৳0.611771039
+0.39%1D
BDT
FUNToken (FUNTOKEN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:54:56 (UTC+8)

FUNToken-এর আজকের প্রাইস

আজ FUNToken (FUNTOKEN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0050054, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.39% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FUNTOKEN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FUNTOKEN-এর জন্য ৳ 0.0050054

FUNToken বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #659 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 54.09M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10.81B FUNTOKEN। গত 24 ঘণ্টায়, FUNTOKEN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0049273 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0050568 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 41.289137088954445955 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0396331040325537339

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FUNTOKEN গত ঘণ্টায় -0.42% এবং গত 7 দিনে +12.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 77.57K-তে পৌঁছেছে।

FUNToken (FUNTOKEN) এর মার্কেট তথ্য

No.659

৳ 54.09M
৳ 54.09M৳ 54.09M

৳ 77.57K
৳ 77.57K৳ 77.57K

৳ 54.09M
৳ 54.09M৳ 54.09M

10.81B
10.81B 10.81B

10,806,201,658.39802549
10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549

ETH

FUNToken এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 54.09M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 77.57K। FUNTOKEN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10.81B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10806201658.39802549। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 54.09M

FUNToken-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.0049273
৳ 0.0049273৳ 0.0049273
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.0050568
৳ 0.0050568৳ 0.0050568
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.0049273
৳ 0.0049273৳ 0.0049273

৳ 0.0050568
৳ 0.0050568৳ 0.0050568

৳ 41.289137088954445955
৳ 41.289137088954445955৳ 41.289137088954445955

৳ 0.0396331040325537339
৳ 0.0396331040325537339৳ 0.0396331040325537339

-0.42%

+0.39%

+12.67%

+12.67%

FUNToken (FUNTOKEN) প্রাইসের হিস্টরি BDT

FUNToken এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.002376638+0.39%
30 দিন৳ +0.0005239+11.69%
60 দিন৳ +0.0023352+87.45%
90 দিন৳ +0.0042364+550.89%
FUNToken আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FUNTOKEN এর পরিবর্তন ৳ +0.002376638 (+0.39%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

FUNToken 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0005239(+11.69%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

FUNToken 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FUNTOKEN এর প্রাইস ৳ +0.0023352 (+87.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

FUNToken 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0042364 (+550.89%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি FUNToken (FUNTOKEN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই FUNToken প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

FUNToken-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি FUNToken-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

কোন বিষয়গুলো FUNToken-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

FUNToken (FUN) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. FunFair-এর ব্লকচেইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্মে গেমিং প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি
2. অনলাইন ক্যাসিনো ও গেমিং অপারেটরদের সাথে অংশীদারিত্বের ঘোষণা
3. অনলাইন জুয়া এবং ব্লকচেইন গেমিংকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মকানুনের পরিবর্তন
4. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব এবং বিটকয়েনের দামের গতিবিধি
5. গেমিং লেনদেন এবং প্ল্যাটফর্ম ফির জন্য টোকেনের ইউটিলিটির চাহিদা
6. অন্যান্য ব্লকচেইন গেমিং প্রকল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা
7. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্ল্যাটফর্মের আপডেট
8. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
9. বিনিয়োগকারীদের স্পেকুলেশন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ
10. ডিসেন্ট্রালাইজড গেমিং অ্যাপ্লিকেশনের সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা

মানুষ কেন FUNToken-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের FUNToken (FUN) দাম জানতে চায়: ট্রেডিং সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, বাজার বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগের সময় নির্ধারণ। যেহেতু FUN অনলাইন গেমিং এবং জুয়ার প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত হয়, দামের উত্থান-পতন ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্ল্যাটফর্মের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

FUNToken এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য FUNToken (FUNTOKEN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FUNTOKEN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
FUNToken (FUNTOKEN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, FUNToken এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে FUNToken এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FUNTOKEN এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, FUNToken প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ FUNToken কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

FUNToken দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে FUNTOKEN কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে FUNToken কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার FUNToken (FUNTOKEN) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং FUNToken তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে FUNToken (FUNTOKEN) কিনবেন নির্দেশিকা

FUNToken দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

FUNToken এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে FUNToken (FUNTOKEN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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FUNToken (FUNTOKEN) কী?

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

FUNToken সম্পর্কিত রিসোর্স

FUNToken সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল FUNToken ওয়েবসাইট
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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FUNToken সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:54:56 (UTC+8)

FUNToken (FUNTOKEN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

FUNToken সম্পর্কে আরও জানুন

FUNTOKEN USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে FUNTOKEN-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে FUNTOKEN USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে FUNToken (FUNTOKEN) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
FUNTOKEN/USDT
৳0.615767306
৳0.615767306৳0.615767306
+1.04%
15.31M (USDT)
FUNTOKEN/USDC
৳0.61679387
৳0.61679387৳0.61679387
+1.28%
11.40M (USDT)

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হট

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FUNTOKEN-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

FUNTOKEN
FUNTOKEN
BDT
BDT

1 FUNTOKEN = 0.611709934 BDT