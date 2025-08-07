FLUX সম্পর্কে আরও

Flux লোগো

Flux প্রাইস(FLUX)

Flux (FLUX) লাইভ প্রাইস চার্ট

FLUX এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Flux(FLUX) বর্তমানে 0.2355USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 91.63MUSD। FLUX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Flux এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 326.21K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.80%
Flux এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
389.08M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FLUX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLUX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

FLUX এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Flux এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.014988+6.80%
30 দিন$ +0.0189+8.72%
60 দিন$ -0.0003-0.13%
90 দিন$ -0.1219-34.11%
Flux আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FLUX এর পরিবর্তন $ +0.014988 (+6.80%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Flux 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0189(+8.72%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Flux 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FLUX এর প্রাইস $ -0.0003 (-0.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Flux 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.1219 (-34.11%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

FLUX এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

FLUX এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 91.63M
$ 91.63M$ 91.63M

$ 326.21K
$ 326.21K$ 326.21K

389.08M
389.08M 389.08M

Flux (FLUX) কী?

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

MEXC-তে Flux উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Flux এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে FLUX এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Flux সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Flux কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Flux এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Flux, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। FLUX এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Flux এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Flux প্রাইসের ইতিহাস

FLUX এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা FLUX এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Flux এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Flux (FLUX) এর টোকেনোমিক্স

Flux (FLUX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLUXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Flux (FLUX) কীভাবে কিনবেন

Flux কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Flux কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

FLUX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FLUX থেকে VND
6,197.1825
1 FLUX থেকে AUD
A$0.360315
1 FLUX থেকে GBP
0.17427
1 FLUX থেকে EUR
0.200175
1 FLUX থেকে USD
$0.2355
1 FLUX থেকে MYR
RM0.99852
1 FLUX থেকে TRY
9.577785
1 FLUX থেকে JPY
¥34.6185
1 FLUX থেকে ARS
ARS$309.86619
1 FLUX থেকে RUB
18.837645
1 FLUX থেকে INR
20.65806
1 FLUX থেকে IDR
Rp3,798.386565
1 FLUX থেকে KRW
327.08124
1 FLUX থেকে PHP
13.364625
1 FLUX থেকে EGP
￡E.11.43117
1 FLUX থেকে BRL
R$1.278765
1 FLUX থেকে CAD
C$0.322635
1 FLUX থেকে BDT
28.5897
1 FLUX থেকে NGN
360.642345
1 FLUX থেকে UAH
9.733215
1 FLUX থেকে VES
Bs30.144
1 FLUX থেকে CLP
$227.964
1 FLUX থেকে PKR
Rs66.76896
1 FLUX থেকে KZT
127.158225
1 FLUX থেকে THB
฿7.61136
1 FLUX থেকে TWD
NT$7.04145
1 FLUX থেকে AED
د.إ0.864285
1 FLUX থেকে CHF
Fr0.1884
1 FLUX থেকে HKD
HK$1.84632
1 FLUX থেকে MAD
.د.م2.12892
1 FLUX থেকে MXN
$4.37559
1 FLUX থেকে PLN
0.85722
1 FLUX থেকে RON
лв1.024425
1 FLUX থেকে SEK
kr2.253735
1 FLUX থেকে BGN
лв0.393285
1 FLUX থেকে HUF
Ft79.964025
1 FLUX থেকে CZK
4.94079
1 FLUX থেকে KWD
د.ك0.0718275
1 FLUX থেকে ILS
0.807765

Flux সম্পর্কিত রিসোর্স

Flux সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Flux ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Flux সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

