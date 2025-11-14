Yooldo Games প্রাইস(ESPORTS)
আজ Yooldo Games (ESPORTS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.3604, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.50% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ESPORTS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ESPORTS-এর জন্য $ 0.3604।
Yooldo Games বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #375 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 83.38M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 231.35M ESPORTS। গত 24 ঘণ্টায়, ESPORTS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.24118 (নিম্ন) এবং $ 0.37226 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.4100336900252429 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.05189790997151288।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ESPORTS গত ঘণ্টায় +5.05% এবং গত 7 দিনে +130.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 498.57K-তে পৌঁছেছে।
No.375
25.70%
BSC
Yooldo Games এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 83.38M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 498.57K। ESPORTS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 231.35M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 899999999.9999992। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 324.36M।
+5.05%
+6.50%
+130.30%
+130.30%
Yooldo Games এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0219962
|+6.50%
|30 দিন
|$ +0.14804
|+69.71%
|60 দিন
|$ +0.21183
|+142.57%
|90 দিন
|$ +0.25772
|+250.99%
আজ, ESPORTS এর পরিবর্তন $ +0.0219962 (+6.50%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.14804(+69.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ESPORTS এর প্রাইস $ +0.21183 (+142.57%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.25772 (+250.99%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Yooldo Games (ESPORTS) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Yooldo Games প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Yooldo Games এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 ESPORTS = 0.3604 USD