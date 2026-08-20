Avici প্রাইস(AVICI)
আজ Avici (AVICI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,496, যা গত 24 ঘণ্টায় 8,52% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AVICI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি AVICI-এর জন্য ৳ 0,496।
Avici বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- AVICI। গত 24 ঘণ্টায়, AVICI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,427 (নিম্ন) এবং ৳ 0,5049 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AVICI গত ঘণ্টায় -0,09% এবং গত 7 দিনে +5,15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.68K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Avici এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.68K। AVICI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
-0,09%
+8,52%
+5,15%
+5,15%
Avici এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +4,752311
|+8,52%
|30 দিন
|৳ -0,0862
|-14,81%
|60 দিন
|৳ -0,537
|-51,99%
|90 দিন
|৳ -0,0788
|-13,71%
আজ, AVICI এর পরিবর্তন ৳ +4,752311 (+8,52%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,0862(-14,81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AVICI এর প্রাইস ৳ -0,537 (-51,99%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,0788 (-13,71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Avici (AVICI) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Avici প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Avici-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
AVICI মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 68% | বিয়ারিশ 32%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
**বাজারের গঠন** AVICI_USDT ৪ ঘণ্টার চক্রে বর্তমান মূল্য ০.৭০১১, যা কেন্দ্রীয় সীমার নিচে ০.৬৪% অবস্থানে রয়েছে। মূল্যটি হাব পয়েন্ট S1 (০.৬৯৯২) এবং কেন্দ্রীয় সীমার মধ্যে একটি সংকীর্ণ পরিসরে চলছে, আর উপরে R1 (০.৭১৮৫) বর্তমান মূল্য থেকে ২.৪৮% দূরে অবস্থান করছে। MA এবং EMA সমষ্টির ৫-৬ মাত্রার সকল স্তরই ক্রয়ের অনুপাত প্রকাশ করছে, এবং মূল্যটি গড়ের সিস্টেমের সমর্থন স্তরের উপরে অবস্থান করছে। **শক্তির অবস্থা** MACD সংকেত সোনালী ক্রসওভার প্রদর্শন করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী শক্তি বহুল পক্ষের দিকে ইঙ্গিত করছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে অবস্থান করছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে বহুল পক্ষের সারিবদ্ধতা প্রকাশ করলেও এখনও অতি ক্রয়ের অঞ্চলে প্রবেশ করেনি। ওলাটাইলিটি কেন্দ্রীয় সীমার কাছাকাছি সংকোচিত হয়েছে, এবং শক্তির ঘনত্ব সংগ্রহের পর্যায়ে রয়েছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরে R1 (০.৭১৮৫) নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর, আর R2 (০.৭২৪৯) বর্তমান মূল্য থেকে ৩.৩৯% দূরে অবস্থান করে দ্বিতীয় স্তরের চাপ তৈরি করছে। নিচে S1 (০.৬৯৯২) বর্তমান মূল্য থেকে ০.২৭% দূরে সাময়িক সমর্থন স্তর, আর S2 (০.৬৮৬৩) বর্তমান মূল্য থেকে ২.১১% দূরে দূরবর্তী সমর্থন স্তর হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Avici এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Avici এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Avici (AVICI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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On Solana, AVICI functions as a project token. Its role—such as access, staking rewards, governance, or in-app credits—depends on the project and its contract design.
Avici সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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