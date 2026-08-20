Midnight প্রাইস(NIGHT)
আজ Midnight (NIGHT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01911, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.96% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NIGHT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি NIGHT-এর জন্য ৳ 0.01911।
Midnight বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- NIGHT। গত 24 ঘণ্টায়, NIGHT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01707 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01928 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NIGHT গত ঘণ্টায় -0.11% এবং গত 7 দিনে +6.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 83.34K-তে পৌঁছেছে।
ADA
Midnight এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 83.34K। NIGHT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 24000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 458.64M।
-0.11%
+2.96%
+6.40%
+6.40%
Midnight এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0671766
|+2.96%
|30 দিন
|৳ +0.0012
|+6.70%
|60 দিন
|৳ -0.01377
|-41.88%
|90 দিন
|৳ -0.01172
|-38.02%
আজ, NIGHT এর পরিবর্তন ৳ +0.0671766 (+2.96%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0012(+6.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, NIGHT এর প্রাইস ৳ -0.01377 (-41.88%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.01172 (-38.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Midnight (NIGHT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Midnight প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Midnight-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
NIGHT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
নাইট_ইউএসডিটি 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.0171 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.01725 যা R1 প্রতিরোধ সীমা 0.01718 এবং R2 প্রতিরোধ সীমা 0.01731-এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য গঠনে দেখা যাচ্ছে যে স্বল্পমেয়াদী গড় সমষ্টি বৃদ্ধির দিকে এবং দীর্ঘমেয়াদী কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার ওঠানামার মধ্যে বিপরীত অবস্থা দেখা যাচ্ছে। বাজার সীমাবদ্ধ অঞ্চলের উপরের সীমানার পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে, এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুর উপরে সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস সংকেত দিয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির শক্তি ক্ষীণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান দেখা যায়নি। KDJ এবং StochRSI সূচক একই সময়ে নিচের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের চাপ বিদ্যমান থাকার সত্যতা প্রমাণ করে। ব্লিংক ব্যান্ডের ফাঁক সংকীর্ণ হয়ে আসছে, যার ফলে দোলনশীলতা সংকুচিত হচ্ছে; দ্রুত এবং ধীর সূচকের দিকনির্দেশনা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হওয়ায় বর্তমানে একতরফা চালনাশক্তি অভাবী বলে মনে হচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর হলো R1 প্রতিরোধ সীমা 0.01718, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00007 দূরে। নিচের দিকে S1 সমর্থন সীমা 0.01697, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00028 দূরে, এটি প্রথম প্রতিরক্ষার রেখা গঠন করে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্য স্তর হলো R2 প্রতিরোধ সীমা 0.01731 এবং S2 সমর্থন সীমা 0.01689। যদি মূল্য কেন্দ্রবিন্দু 0.0171-এর নিচে নেমে যায়, তাহলে স্বল্পমেয়াদী গঠনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে; এজন্য কেন্দ্রবিন্দুর আশেপাশে লেনদেনের পরিমাণের বিতরণের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Midnight এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Midnight এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Midnight (NIGHT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.
Midnight সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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