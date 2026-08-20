ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারUNITREEআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
Midnight-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01911 BDT। NIGHT-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। NIGHT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Midnight-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01911 BDT। NIGHT-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। NIGHT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NIGHT সম্পর্কে আরও

NIGHT প্রাইসের তথ্য

NIGHT কী

NIGHT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NIGHT টোকেনোমিক্স

NIGHT প্রাইস পূর্বাভাস

NIGHT ইতিহাস

NIGHT ক্রয়ের গাইড

NIGHT-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

NIGHT স্পট

NIGHT USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Midnight লোগো

Midnight প্রাইস(NIGHT)

1 NIGHT থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳2.3366552
৳2.3366552৳2.3366552
+2.96%1D
BDT
Midnight (NIGHT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:50:28 (UTC+8)

Midnight-এর আজকের প্রাইস

আজ Midnight (NIGHT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01911, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.96% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NIGHT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি NIGHT-এর জন্য ৳ 0.01911

Midnight বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- NIGHT। গত 24 ঘণ্টায়, NIGHT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01707 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01928 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NIGHT গত ঘণ্টায় -0.11% এবং গত 7 দিনে +6.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 83.34K-তে পৌঁছেছে।

Midnight (NIGHT) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 83.34K
৳ 83.34K৳ 83.34K

৳ 458.64M
৳ 458.64M৳ 458.64M

--
----

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

ADA

Midnight এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 83.34K। NIGHT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 24000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 458.64M

Midnight-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.01707
৳ 0.01707৳ 0.01707
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.01928
৳ 0.01928৳ 0.01928
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.01707
৳ 0.01707৳ 0.01707

৳ 0.01928
৳ 0.01928৳ 0.01928

--
----

--
----

-0.11%

+2.96%

+6.40%

+6.40%

Midnight (NIGHT) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Midnight এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0671766+2.96%
30 দিন৳ +0.0012+6.70%
60 দিন৳ -0.01377-41.88%
90 দিন৳ -0.01172-38.02%
Midnight আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, NIGHT এর পরিবর্তন ৳ +0.0671766 (+2.96%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Midnight 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0012(+6.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Midnight 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, NIGHT এর প্রাইস ৳ -0.01377 (-41.88%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Midnight 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.01172 (-38.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Midnight (NIGHT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Midnight প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Midnight-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Midnight-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Midnight-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

NIGHT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টR1 < প্রাইস ≤ R2R1-R2 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

নাইট_ইউএসডিটি 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.0171 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.01725 যা R1 প্রতিরোধ সীমা 0.01718 এবং R2 প্রতিরোধ সীমা 0.01731-এর মধ্যে অবস্থান করছে। মূল্য গঠনে দেখা যাচ্ছে যে স্বল্পমেয়াদী গড় সমষ্টি বৃদ্ধির দিকে এবং দীর্ঘমেয়াদী কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার ওঠানামার মধ্যে বিপরীত অবস্থা দেখা যাচ্ছে। বাজার সীমাবদ্ধ অঞ্চলের উপরের সীমানার পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে, এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুর উপরে সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস সংকেত দিয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বগতির শক্তি ক্ষীণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান দেখা যায়নি। KDJ এবং StochRSI সূচক একই সময়ে নিচের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের চাপ বিদ্যমান থাকার সত্যতা প্রমাণ করে। ব্লিংক ব্যান্ডের ফাঁক সংকীর্ণ হয়ে আসছে, যার ফলে দোলনশীলতা সংকুচিত হচ্ছে; দ্রুত এবং ধীর সূচকের দিকনির্দেশনা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হওয়ায় বর্তমানে একতরফা চালনাশক্তি অভাবী বলে মনে হচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর হলো R1 প্রতিরোধ সীমা 0.01718, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00007 দূরে। নিচের দিকে S1 সমর্থন সীমা 0.01697, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.00028 দূরে, এটি প্রথম প্রতিরক্ষার রেখা গঠন করে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্য স্তর হলো R2 প্রতিরোধ সীমা 0.01731 এবং S2 সমর্থন সীমা 0.01689। যদি মূল্য কেন্দ্রবিন্দু 0.0171-এর নিচে নেমে যায়, তাহলে স্বল্পমেয়াদী গঠনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে; এজন্য কেন্দ্রবিন্দুর আশেপাশে লেনদেনের পরিমাণের বিতরণের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Midnight-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

মধ্যরাতের (নাইট) দামগুলি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো ট্রেন্ড
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. ডেভেলপমেন্টের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত আপডেট
4. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং গ্রহণযোগ্যতা
5. গোপনীয়তার মুদ্রাকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সংবাদ
6. বিটকয়েন এবং প্রধান অল্টকয়েনের দামের চলন
7. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং সামাজিক মিডিয়ার আলোচনা
8. এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি এবং তালিকা থেকে বাদ দেওয়া
9. টোকেনোমিক্স এবং সরবরাহের গতিবিধি
10. গোপনীয়তাভিত্তিক ব্লকচেইন স্পেসের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ

মানুষ কেন Midnight-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের মিডনাইট (নাইট) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, কেনা-বেচার সময় ঠিক করা, বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি পরিচালনা করা। রিয়েল-টাইম দামের তথ্য ট্রেডারদের অস্থিরতা এবং বাজারের সুযোগগুলি কাজে লাগাতে সহায়তা করে।

Midnight এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Midnight (NIGHT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NIGHT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Midnight (NIGHT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Midnight এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Midnight এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? NIGHT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Midnight প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Midnight কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Midnight দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে NIGHT কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Midnight কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Midnight (NIGHT) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Midnight তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Midnight (NIGHT) কিনবেন নির্দেশিকা

Midnight দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Midnight এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Midnight (NIGHT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Midnight (NIGHT) কী?

Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

Midnight সম্পর্কিত রিসোর্স

Midnight সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Midnight ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Midnight সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 11:50:28 (UTC+8)

Midnight (NIGHT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Midnight সম্পর্কে আরও জানুন

NIGHT USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে NIGHT-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে NIGHT USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Midnight (NIGHT) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Midnight প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
NIGHT/USDT
৳2.3415436
৳2.3415436৳2.3415436
+3.12%
4.55M (USDT)
NIGHT/USDC
৳2.3378773
৳2.3378773৳2.3378773
+2.84%
3.00M (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳28.9625479
৳28.9625479৳28.9625479

+1,084.95%

Optiview

Optiview

OV

৳29.342621
৳29.342621৳29.342621

-11.07%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.1842149
৳1.1842149৳1.1842149

+13.06%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4.79087642
৳4.79087642৳4.79087642

-4.65%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.01784266
৳0.01784266৳0.01784266

+67.81%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.048688464
৳0.048688464৳0.048688464

+59.36%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.5539889
৳14.5539889৳14.5539889

+17.09%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0623271
৳0.0623271৳0.0623271

+34.21%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳205.19059
৳205.19059৳205.19059

+16.51%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

NIGHT-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

NIGHT
NIGHT
BDT
BDT

1 NIGHT = 2.3354331 BDT