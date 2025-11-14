Arowana প্রাইস(ARW)
আজ Arowana (ARW)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.04086, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARW থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARW-এর জন্য $ 0.04086।
Arowana বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3760 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 ARW। গত 24 ঘণ্টায়, ARW এর ট্রেড হয়েছে $ 0.04061 (নিম্ন) এবং $ 0.0409 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 10.64117077383144 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000425025916068227।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARW গত ঘণ্টায় -0.08% এবং গত 7 দিনে -1.17% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 330.29K-তে পৌঁছেছে।
Arowana এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 330.29K। ARW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 20.43M।
Arowana এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0000164
|-0.04%
|30 দিন
|$ +0.00298
|+7.86%
|60 দিন
|$ +0.01358
|+49.78%
|90 দিন
|$ +0.01232
|+43.16%
আজ, ARW এর পরিবর্তন $ -0.0000164 (-0.04%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00298(+7.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ARW এর প্রাইস $ +0.01358 (+49.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.01232 (+43.16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Arowana (ARW) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Arowana প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Arowana এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
Arowana সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 ARW = 0.04086 USD