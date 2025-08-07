Artfi (ARTFI) কী?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Artfi সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
Artfi (ARTFI) এর লাইভ প্রাইস 0.003695 USD।
Artfi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 481.71K USD। ARTFI এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.003695USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Artfi (ARTFI) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 130.37M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Artfi (ARTFI) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.22 USD।
Artfi (ARTFI) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 23.44K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
