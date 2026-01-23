বিনিময়DEX+
The Official 67 Coin লোগো

The Official 67 Coin প্রাইস(67)

1 67 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.013043
-2.58%1D
USD
The Official 67 Coin (67) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-01-23 12:01:00 (UTC+8)

The Official 67 Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ The Official 67 Coin (67)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01304, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.58% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান 67 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি 67-এর জন্য $ 0.01304

The Official 67 Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #934 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.04M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.68M 67। গত 24 ঘণ্টায়, 67 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01185 (নিম্ন) এবং $ 0.015184 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.043900645791901 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000086375925910336

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, 67 গত ঘণ্টায় +5.30% এবং গত 7 দিনে -61.50% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 86.13K-তে পৌঁছেছে।

The Official 67 Coin (67) এর মার্কেট তথ্য

No.934

$ 13.04M
$ 86.13K
$ 86.13K$ 86.13K

$ 13.04M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%

SOL

The Official 67 Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13.04M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 86.13K। 67 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.68M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999680000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.04M

The Official 67 Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01185
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.015184
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01185
$ 0.015184
$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
+5.30%

-2.58%

-61.50%

-61.50%

The Official 67 Coin (67) প্রাইসের হিস্টরি USD

The Official 67 Coin এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00034542-2.58%
30 দিন$ -0.008572-39.67%
60 দিন$ -0.00653-33.37%
90 দিন$ +0.00804+160.80%
The Official 67 Coin আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, 67 এর পরিবর্তন $ -0.00034542 (-2.58%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

The Official 67 Coin 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.008572(-39.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

The Official 67 Coin 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, 67 এর প্রাইস $ -0.00653 (-33.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

The Official 67 Coin 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.00804 (+160.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি The Official 67 Coin (67) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই The Official 67 Coin প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

The Official 67 Coin-এর জন্য AI বিশ্লেষণ

AI-চালিত ইনসাইট The Official 67 Coin-এর সর্বশেষ প্রাইসের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতা এবং মার্কেটের মনোভাবের সূচকগুলো বিশ্লেষণ করে, ট্রেডিংয়ের সুযোগ শনাক্ত করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য রিয়েল-টাইম আপডেট সরবরাহ করে।

কোন বিষয়গুলো The Official 67 Coin-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল ফ্যাক্টর অফিসিয়াল ৬৭ কয়েন (৬৭)-এর দামকে প্রভাবিত করে:

মার্কেটে চাহিদা এবং সরবরাহের গতিশীলতা সরাসরি দামের উত্থান-পতনে প্রভাব ফেলে। ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা দামের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের মনোভাব এবং বিটকয়েনের পারফরম্যান্স প্রায়ই অল্টকয়েনের দামের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মানুষ কেন The Official 67 Coin-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা আজকের অফিসিয়াল ৬৭ কয়েনের দাম জানতে চায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে: বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং, ট্রেডিং সুযোগ, বাজার বিশ্লেষণ এবং কেনার/বিক্রির সময় ঠিক করা। রিয়েল-টাইম দামের তথ্য বিনিয়োগকারীদের লাভজনকতা মূল্যায়ন করতে, ঝুঁকি পরিচালনা করতে এবং অবস্থানে প্রবেশ বা বের হওয়ার বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

The Official 67 Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য The Official 67 Coin (67) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, 67 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
The Official 67 Coin (67) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, The Official 67 Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2026–2027 সালে The Official 67 Coin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? 67 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, The Official 67 Coin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

The Official 67 Coin কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

The Official 67 Coin দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে 67 কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে The Official 67 Coin কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার The Official 67 Coin (67) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং The Official 67 Coin তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে The Official 67 Coin (67) কিনবেন নির্দেশিকা

The Official 67 Coin দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

The Official 67 Coin এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

The Official 67 Coin (67) কী?

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin সম্পর্কিত রিসোর্স

The Official 67 Coin সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল The Official 67 Coin ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The Official 67 Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-01-23 12:01:00 (UTC+8)

The Official 67 Coin সম্পর্কে আরও জানুন

67 USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে 67-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে 67 USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে The Official 67 Coin (67) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ The Official 67 Coin প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
67/USDT
$0.013043
$0.013043$0.013043
-2.51%
0.00% (USDT)

ডিসক্লেইমার

