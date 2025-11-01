Информация за цената за Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) +3.50% Промяна на цената (7д) +12.68% Промяна на цената (7д) +12.68%

Цената в реално време за Exit Liquidity (RETAIL) е--. През последните 24 часа RETAIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETAIL е $ 0.00168409, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETAIL има промяна от +1.10% за последния час, +3.50% за 24 часа и +12.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Exit Liquidity (RETAIL)

Пазарна капитализация $ 884.64K$ 884.64K $ 884.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 884.64K$ 884.64K $ 884.64K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Текущата пазарна капитализация на Exit Liquidity е $ 884.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETAIL е 999.99M, като общото предлагане е 999992863.526202. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 884.64K.