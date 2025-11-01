БорсаDEX+
Цената в реално време на Exit Liquidity днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RETAIL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RETAIL в MEXC сега.

Повече за RETAIL

RETAILценова информация

Какво представлява RETAIL

Официален уебсайт на RETAIL

Токеномика на RETAIL

RETAIL ценова прогноза

Exit Liquidity цена (RETAIL)

1 RETAIL към USD - цена в реално време:

$0.00088465
$0.00088465
+3.40%1D
Exit Liquidity (RETAIL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:33:08 (UTC+8)

Информация за цената за Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409

$ 0
$ 0

+1.10%

+3.50%

+12.68%

+12.68%

Цената в реално време за Exit Liquidity (RETAIL) е--. През последните 24 часа RETAIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RETAIL е $ 0.00168409, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RETAIL има промяна от +1.10% за последния час, +3.50% за 24 часа и +12.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Exit Liquidity (RETAIL)

$ 884.64K
$ 884.64K

--
--

$ 884.64K
$ 884.64K

999.99M
999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202

Текущата пазарна капитализация на Exit Liquidity е $ 884.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RETAIL е 999.99M, като общото предлагане е 999992863.526202. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 884.64K.

История на цените за Exit Liquidity (RETAIL) USD

През днешния ден промяната в цената на Exit Liquidity към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Exit Liquidity към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Exit Liquidity към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Exit Liquidity към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.50%
30 дни$ 0+21.90%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Exit Liquidity (RETAIL) ресурс

Прогноза за цената за Exit Liquidity (USD)

Колко ще струва Exit Liquidity (RETAIL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Exit Liquidity (RETAIL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Exit Liquidity.

Проверете прогнозата за цената за Exit Liquidity сега!

RETAIL към местни валути

Токеномика на Exit Liquidity (RETAIL)

Разбирането на токеномиката на Exit Liquidity (RETAIL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RETAIL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Exit Liquidity (RETAIL)

Колко струва Exit Liquidity (RETAIL) днес?
Цената в реално време на RETAIL в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RETAIL към USD?
Текущата цена на RETAIL към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Exit Liquidity?
Пазарната капитализация за RETAIL е $ 884.64K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RETAIL?
Циркулиращото предлагане на RETAIL е 999.99M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RETAIL?
RETAIL постигна ATH цена от 0.00168409 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RETAIL?
RETAIL достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на RETAIL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RETAIL е -- USD.
Ще се повиши ли RETAIL тази година?
RETAIL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RETAIL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:33:08 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Exit Liquidity (RETAIL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,891.19

$3,884.47

$0.02870

$187.49

$1.0003

$3,884.47

$109,891.19

$187.49

$2.5212

$1,087.69

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000699

$0.09800

$0.001240

$0.0045

$0.00000099

$0.00027

$0.0000011896

