Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Exit Liquidity % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Exit Liquidity Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Exit Liquidity може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000889. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Exit Liquidity може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000934. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на RETAIL е $ 0.000981 с темп на растеж 10.25%. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на RETAIL е $ 0.001030 с темп на растеж 15.76%. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RETAIL за 2029 г. е $ 0.001081 заедно с темп на растеж 21.55%. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RETAIL за 2030 г. е $ 0.001135 заедно с темп на растеж 27.63%. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Exit Liquidity може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001850. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Exit Liquidity може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003013. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000889 0.00%

2026 $ 0.000934 5.00%

2027 $ 0.000981 10.25%

2028 $ 0.001030 15.76%

2029 $ 0.001081 21.55%

2030 $ 0.001135 27.63%

2031 $ 0.001192 34.01%

2032 $ 0.001252 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.001314 47.75%

2034 $ 0.001380 55.13%

2035 $ 0.001449 62.89%

2036 $ 0.001522 71.03%

2037 $ 0.001598 79.59%

2038 $ 0.001678 88.56%

2039 $ 0.001762 97.99%

2040 $ 0.001850 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Exit Liquidity за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000889 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000890 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000890 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000893 0.41% Прогноза за цената на Exit Liquidity (RETAIL) за деня Прогнозната цена за RETAIL на November 1, 2025(Днес) е $0.000889 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Exit Liquidity (RETAIL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за RETAIL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000890 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за RETAIL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000890 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Exit Liquidity (RETAIL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за RETAIL е $0.000893 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Exit Liquidity Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 894.80K$ 894.80K $ 894.80K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на RETAIL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това RETAIL има предлагане в обръщение от 999.99M и обща пазарна капитализация от $ 894.80K. Преглед на цената на RETAIL на живо

Историческа цена на Exit Liquidity Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Exit Liquidity, текущата цена на Exit Liquidity е 0.000889USD. Циркулиращото предлагане на Exit Liquidity(RETAIL) е 999.99M RETAIL , което дава пазарна капитализация от $894,798 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.93% $ 0 $ 0.000907 $ 0.000865

7 дни 11.85% $ 0.000105 $ 0.000984 $ 0.000729

30 дни 20.95% $ 0.000186 $ 0.000984 $ 0.000729 24-часово представяне През последните 24 часа за Exit Liquidity имаше движение в цената от $0 , което представлява 1.93% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Exit Liquidity се търгуваше при най-висока стойност от $0.000984 и съответно при най-ниска стойност от $0.000729 . Имаше промяна в цената от 11.85% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на RETAIL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Exit Liquidity бе предмет на промяна от 20.95% , което отразява приблизително $0.000186 към стойността. Това указва, че за RETAIL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Exit Liquidity (RETAIL)? Модулът за прогноза за цената на Exit Liquidity е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на RETAIL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Exit Liquidity през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на RETAIL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Exit Liquidity. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на RETAIL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на RETAIL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Exit Liquidity.

Защо е важна прогнозата за цената на RETAIL?

Прогнозните цени на RETAIL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в RETAIL сега? Според вашите прогнози, RETAIL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на RETAIL през следващия месец? Според Exit Liquidity (RETAIL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната RETAIL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 RETAIL през 2026 г.? Цената на 1 Exit Liquidity (RETAIL) днес е -- . Според горния модул за прогнози RETAIL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на RETAIL през 2027 г.? Exit Liquidity (RETAIL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RETAIL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на RETAILпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Exit Liquidity (RETAIL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на RETAILпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Exit Liquidity (RETAIL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 RETAIL през 2030 г.? Цената на 1 Exit Liquidity (RETAIL) днес е -- . Според горния модул за прогнози RETAIL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на RETAIL през 2040 г.? Exit Liquidity (RETAIL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RETAIL до 2040 г.