Blue Chip Blitz
Цената в реално време на UCN днес е 1440.71 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за UCN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на UCN в MEXC сега.

Повече за UCN

UCNценова информация

Какво представлява UCN

Бяла книга UCN

Официален уебсайт на UCN

Токеномика на UCN

UCN ценова прогноза

UCN История

Ръководство за закупуване за UCN

Конвертор на валута UCN във фиат

UCN спот

UCN цена(UCN)

1 UCN към USD - цена в реално време:

$1,440.71
-0.14%1D
USD
UCN (UCN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:45:11 (UTC+8)

Информация за цената за UCN (UCN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1,428.71
24-часов нисък
$ 1,444.41
24-часов висок

$ 1,428.71
$ 1,444.41
--
--
-0.15%

-0.13%

+3.27%

+3.27%

Цената в реално време за UCN (UCN) е$ 1,440.71. През последните 24 часа UCN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,428.71 до най-висока стойност $ 1,444.41, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UCN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UCN има промяна от -0.15% за последния час, -0.13% за 24 часа и +3.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UCN (UCN)

----

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

$ 144.07M
$ 144.07M$ 144.07M

----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Текущата пазарна капитализация на UCN е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 7.37M. Циркулиращото предлагане на UCN е --, като общото предлагане е 100000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 144.07M.

История на цените за UCN (UCN) USD

Проследете промените в цените за UCN днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.0198-0.13%
30 дни$ +162.68+12.72%
60 дни$ +840.71+140.11%
90 дни$ +840.71+140.11%
UCN Промяна на цената днес

Днес UCN регистрира промяна от $ -2.0198 (-0.13%), отразяваща последната му пазарна активност.

UCN 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +162.68 (+12.72%), което показва краткосрочното представяне на токена.

UCN 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни UCN отбеляза промяна на $ +840.71 (+140.11%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

UCN 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +840.71 (+140.11%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на UCN (UCN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за UCN сега.

Какво е UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите UCN инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете UCN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за UCN в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано UCN купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за UCN (USD)

Колко ще струва UCN (UCN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от UCN (UCN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за UCN.

Проверете прогнозата за цената за UCN сега!

Токеномика на UCN (UCN)

Разбирането на токеномиката на UCN (UCN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените UCN сега!

Как да купя UCN (UCN)

Търсите как да купите UCN? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите UCN от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

UCN към местни валути

1 UCN(UCN) към VND
37,912,283.65
1 UCN(UCN) към AUD
A$2,189.8792
1 UCN(UCN) към GBP
1,094.9396
1 UCN(UCN) към EUR
1,239.0106
1 UCN(UCN) към USD
$1,440.71
1 UCN(UCN) към MYR
RM6,036.5749
1 UCN(UCN) към TRY
60,567.4484
1 UCN(UCN) към JPY
¥221,869.34
1 UCN(UCN) към ARS
ARS$2,084,952.2907
1 UCN(UCN) към RUB
116,409.368
1 UCN(UCN) към INR
127,920.6409
1 UCN(UCN) към IDR
Rp24,011,823.7286
1 UCN(UCN) към PHP
84,569.677
1 UCN(UCN) към EGP
￡E.68,059.1404
1 UCN(UCN) към BRL
R$7,736.6127
1 UCN(UCN) към CAD
C$2,016.994
1 UCN(UCN) към BDT
176,227.6472
1 UCN(UCN) към NGN
2,084,952.2907
1 UCN(UCN) към COP
$5,562,581.31
1 UCN(UCN) към ZAR
R.24,953.0972
1 UCN(UCN) към UAH
60,437.7845
1 UCN(UCN) към TZS
T.Sh.3,548,540.7655
1 UCN(UCN) към VES
Bs318,396.91
1 UCN(UCN) към CLP
$1,357,148.82
1 UCN(UCN) към PKR
Rs404,681.0319
1 UCN(UCN) към KZT
763,489.8574
1 UCN(UCN) към THB
฿46,635.7827
1 UCN(UCN) към TWD
NT$44,316.2396
1 UCN(UCN) към AED
د.إ5,287.4057
1 UCN(UCN) към CHF
Fr1,152.568
1 UCN(UCN) към HKD
HK$11,194.3167
1 UCN(UCN) към AMD
֏551,359.717
1 UCN(UCN) към MAD
.د.م13,326.5675
1 UCN(UCN) към MXN
$26,725.1705
1 UCN(UCN) към SAR
ريال5,402.6625
1 UCN(UCN) към ETB
Br222,186.2962
1 UCN(UCN) към KES
KSh186,125.3249
1 UCN(UCN) към JOD
د.أ1,021.46339
1 UCN(UCN) към PLN
5,316.2199
1 UCN(UCN) към RON
лв6,339.124
1 UCN(UCN) към SEK
kr13,672.3379
1 UCN(UCN) към BGN
лв2,434.7999
1 UCN(UCN) към HUF
Ft484,424.3304
1 UCN(UCN) към CZK
30,384.5739
1 UCN(UCN) към KWD
د.ك440.85726
1 UCN(UCN) към ILS
4,682.3075
1 UCN(UCN) към BOB
Bs9,955.3061
1 UCN(UCN) към AZN
2,449.207
1 UCN(UCN) към TJS
SM13,268.9391
1 UCN(UCN) към GEL
3,904.3241
1 UCN(UCN) към AOA
Kz1,320,540.3789
1 UCN(UCN) към BHD
.د.ب541.70696
1 UCN(UCN) към BMD
$1,440.71
1 UCN(UCN) към DKK
kr9,321.3937
1 UCN(UCN) към HNL
L37,919.4872
1 UCN(UCN) към MUR
65,898.0754
1 UCN(UCN) към NAD
$24,895.4688
1 UCN(UCN) към NOK
kr14,579.9852
1 UCN(UCN) към NZD
$2,506.8354
1 UCN(UCN) към PAB
B/.1,440.71
1 UCN(UCN) към PGK
K6,065.3891
1 UCN(UCN) към QAR
ر.ق5,244.1844
1 UCN(UCN) към RSD
дин.146,376.136
1 UCN(UCN) към UZS
soʻm17,357,947.8149
1 UCN(UCN) към ALL
L120,745.9051
1 UCN(UCN) към ANG
ƒ2,578.8709
1 UCN(UCN) към AWG
ƒ2,578.8709
1 UCN(UCN) към BBD
$2,881.42
1 UCN(UCN) към BAM
KM2,420.3928
1 UCN(UCN) към BIF
Fr4,261,620.18
1 UCN(UCN) към BND
$1,872.923
1 UCN(UCN) към BSD
$1,440.71
1 UCN(UCN) към JMD
$231,464.4686
1 UCN(UCN) към KHR
5,785,977.8026
1 UCN(UCN) към KMF
Fr613,742.46
1 UCN(UCN) към LAK
31,319,781.9823
1 UCN(UCN) към LKR
රු439,099.5938
1 UCN(UCN) към MDL
L24,347.999
1 UCN(UCN) към MGA
Ar6,489,678.195
1 UCN(UCN) към MOP
P11,540.0871
1 UCN(UCN) към MVR
22,042.863
1 UCN(UCN) към MWK
MK2,501,231.0381
1 UCN(UCN) към MZN
MT92,061.369
1 UCN(UCN) към NPR
रु204,552.0058
1 UCN(UCN) към PYG
10,217,515.32
1 UCN(UCN) към RWF
Fr2,093,351.63
1 UCN(UCN) към SBD
$11,857.0433
1 UCN(UCN) към SCR
20,126.7187
1 UCN(UCN) към SRD
$55,467.335
1 UCN(UCN) към SVC
$12,606.2125
1 UCN(UCN) към SZL
L24,996.3185
1 UCN(UCN) към TMT
m5,042.485
1 UCN(UCN) към TND
د.ت4,231.36527
1 UCN(UCN) към TTD
$9,753.6067
1 UCN(UCN) към UGX
Sh5,019,433.64
1 UCN(UCN) към XAF
Fr818,323.28
1 UCN(UCN) към XCD
$3,889.917
1 UCN(UCN) към XOF
Fr818,323.28
1 UCN(UCN) към XPF
Fr148,393.13
1 UCN(UCN) към BWP
P19,363.1424
1 UCN(UCN) към BZD
$2,895.8271
1 UCN(UCN) към CVE
$137,285.2559
1 UCN(UCN) към DJF
Fr256,446.38
1 UCN(UCN) към DOP
$92,335.1039
1 UCN(UCN) към DZD
د.ج187,220.2645
1 UCN(UCN) към FJD
$3,256.0046
1 UCN(UCN) към GNF
Fr12,526,973.45
1 UCN(UCN) към GTQ
Q11,050.2457
1 UCN(UCN) към GYD
$301,713.4882
1 UCN(UCN) към ISK
kr180,088.75

UCN ресурс

За по-задълбочено разбиране на UCN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на UCN
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно UCN

Колко струва UCN (UCN) днес?
Цената в реално време на UCN в USD е 1,440.71 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на UCN към USD?
Текущата цена на UCN към USD е $ 1,440.71. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на UCN?
Пазарната капитализация за UCN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на UCN?
Циркулиращото предлагане на UCN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на UCN?
UCN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на UCN?
UCN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на UCN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за UCN е $ 7.37M USD.
Ще се повиши ли UCN тази година?
UCN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за UCN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:45:11 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за UCN (UCN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

