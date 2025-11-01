БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Jump Tom днес е 0.00000111 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JUMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JUMP в MEXC сега.Цената в реално време на Jump Tom днес е 0.00000111 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JUMP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JUMP в MEXC сега.

Повече за JUMP

JUMPценова информация

Какво представлява JUMP

Официален уебсайт на JUMP

Токеномика на JUMP

JUMP ценова прогноза

JUMP История

Ръководство за закупуване за JUMP

Конвертор на валута JUMP във фиат

JUMP спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Jump Tom Лого

Jump Tom цена(JUMP)

1 JUMP към USD - цена в реално време:

$0.00000111
$0.00000111$0.00000111
+73.43%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:48:45 (UTC+8)

Информация за цената за Jump Tom (JUMP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000042
$ 0.00000042$ 0.00000042
24-часов нисък
$ 0.0000017
$ 0.0000017$ 0.0000017
24-часов висок

$ 0.00000042
$ 0.00000042$ 0.00000042

$ 0.0000017
$ 0.0000017$ 0.0000017

--
----

--
----

-22.92%

+73.43%

-98.13%

-98.13%

Цената в реално време за Jump Tom (JUMP) е$ 0.00000111. През последните 24 часа JUMP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000042 до най-висока стойност $ 0.0000017, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JUMP е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JUMP има промяна от -22.92% за последния час, +73.43% за 24 часа и -98.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jump Tom (JUMP)

--
----

$ 612.30K
$ 612.30K$ 612.30K

$ 1.11K
$ 1.11K$ 1.11K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Jump Tom е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 612.30K. Циркулиращото предлагане на JUMP е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.11K.

История на цените за Jump Tom (JUMP) USD

Проследете промените в цените за Jump Tom днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00000047+73.43%
30 дни$ -0.00099889-99.89%
60 дни$ -0.00099889-99.89%
90 дни$ -0.00099889-99.89%
Jump Tom Промяна на цената днес

Днес JUMP регистрира промяна от $ +0.00000047 (+73.43%), отразяваща последната му пазарна активност.

Jump Tom 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00099889 (-99.89%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Jump Tom 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни JUMP отбеляза промяна на $ -0.00099889 (-99.89%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Jump Tom 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00099889 (-99.89%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Jump Tom (JUMP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Jump Tom сега.

Какво е Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Jump Tom инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете JUMP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Jump Tom в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Jump Tom купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Jump Tom (USD)

Колко ще струва Jump Tom (JUMP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Jump Tom (JUMP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Jump Tom.

Проверете прогнозата за цената за Jump Tom сега!

Токеномика на Jump Tom (JUMP)

Разбирането на токеномиката на Jump Tom (JUMP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JUMP сега!

Как да купя Jump Tom (JUMP)

Търсите как да купите Jump Tom? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Jump Tom от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

JUMP към местни валути

1 Jump Tom(JUMP) към VND
0.02920965
1 Jump Tom(JUMP) към AUD
A$0.0000016872
1 Jump Tom(JUMP) към GBP
0.0000008436
1 Jump Tom(JUMP) към EUR
0.0000009546
1 Jump Tom(JUMP) към USD
$0.00000111
1 Jump Tom(JUMP) към MYR
RM0.0000046509
1 Jump Tom(JUMP) към TRY
0.0000466533
1 Jump Tom(JUMP) към JPY
¥0.00016983
1 Jump Tom(JUMP) към ARS
ARS$0.0015994212
1 Jump Tom(JUMP) към RUB
0.0000893439
1 Jump Tom(JUMP) към INR
0.0000986124
1 Jump Tom(JUMP) към IDR
Rp0.0184999926
1 Jump Tom(JUMP) към PHP
0.0000651459
1 Jump Tom(JUMP) към EGP
￡E.0.000052281
1 Jump Tom(JUMP) към BRL
R$0.0000059607
1 Jump Tom(JUMP) към CAD
C$0.000001554
1 Jump Tom(JUMP) към BDT
0.0001357752
1 Jump Tom(JUMP) към NGN
0.0016063587
1 Jump Tom(JUMP) към COP
$0.00428571
1 Jump Tom(JUMP) към ZAR
R.0.0000192585
1 Jump Tom(JUMP) към UAH
0.0000465645
1 Jump Tom(JUMP) към TZS
T.Sh.0.0027339855
1 Jump Tom(JUMP) към VES
Bs0.00024531
1 Jump Tom(JUMP) към CLP
$0.00104562
1 Jump Tom(JUMP) към PKR
Rs0.0003117879
1 Jump Tom(JUMP) към KZT
0.0005882334
1 Jump Tom(JUMP) към THB
฿0.0000358308
1 Jump Tom(JUMP) към TWD
NT$0.0000341658
1 Jump Tom(JUMP) към AED
د.إ0.0000040737
1 Jump Tom(JUMP) към CHF
Fr0.000000888
1 Jump Tom(JUMP) към HKD
HK$0.0000086247
1 Jump Tom(JUMP) към AMD
֏0.000424797
1 Jump Tom(JUMP) към MAD
.د.م0.0000102675
1 Jump Tom(JUMP) към MXN
$0.0000206016
1 Jump Tom(JUMP) към SAR
ريال0.0000041625
1 Jump Tom(JUMP) към ETB
Br0.0001711842
1 Jump Tom(JUMP) към KES
KSh0.0001434009
1 Jump Tom(JUMP) към JOD
د.أ0.00000078699
1 Jump Tom(JUMP) към PLN
0.0000040848
1 Jump Tom(JUMP) към RON
лв0.0000048951
1 Jump Tom(JUMP) към SEK
kr0.0000105228
1 Jump Tom(JUMP) към BGN
лв0.0000018759
1 Jump Tom(JUMP) към HUF
Ft0.0003734817
1 Jump Tom(JUMP) към CZK
0.0000234099
1 Jump Tom(JUMP) към KWD
د.ك0.00000033966
1 Jump Tom(JUMP) към ILS
0.0000036075
1 Jump Tom(JUMP) към BOB
Bs0.0000076701
1 Jump Tom(JUMP) към AZN
0.000001887
1 Jump Tom(JUMP) към TJS
SM0.0000102231
1 Jump Tom(JUMP) към GEL
0.0000030081
1 Jump Tom(JUMP) към AOA
Kz0.0010174149
1 Jump Tom(JUMP) към BHD
.د.ب0.00000041847
1 Jump Tom(JUMP) към BMD
$0.00000111
1 Jump Tom(JUMP) към DKK
kr0.0000071817
1 Jump Tom(JUMP) към HNL
L0.0000292152
1 Jump Tom(JUMP) към MUR
0.0000507714
1 Jump Tom(JUMP) към NAD
$0.0000191808
1 Jump Tom(JUMP) към NOK
kr0.0000112332
1 Jump Tom(JUMP) към NZD
$0.0000019314
1 Jump Tom(JUMP) към PAB
B/.0.00000111
1 Jump Tom(JUMP) към PGK
K0.0000046731
1 Jump Tom(JUMP) към QAR
ر.ق0.0000040404
1 Jump Tom(JUMP) към RSD
дин.0.0001127538
1 Jump Tom(JUMP) към UZS
soʻm0.0133734909
1 Jump Tom(JUMP) към ALL
L0.0000930291
1 Jump Tom(JUMP) към ANG
ƒ0.0000019869
1 Jump Tom(JUMP) към AWG
ƒ0.0000019869
1 Jump Tom(JUMP) към BBD
$0.00000222
1 Jump Tom(JUMP) към BAM
KM0.0000018648
1 Jump Tom(JUMP) към BIF
Fr0.00328338
1 Jump Tom(JUMP) към BND
$0.000001443
1 Jump Tom(JUMP) към BSD
$0.00000111
1 Jump Tom(JUMP) към JMD
$0.0001783326
1 Jump Tom(JUMP) към KHR
0.0044578266
1 Jump Tom(JUMP) към KMF
Fr0.00047286
1 Jump Tom(JUMP) към LAK
0.0241304343
1 Jump Tom(JUMP) към LKR
රු0.0003383058
1 Jump Tom(JUMP) към MDL
L0.000018759
1 Jump Tom(JUMP) към MGA
Ar0.004999995
1 Jump Tom(JUMP) към MOP
P0.0000088911
1 Jump Tom(JUMP) към MVR
0.000016983
1 Jump Tom(JUMP) към MWK
MK0.0019270821
1 Jump Tom(JUMP) към MZN
MT0.000070929
1 Jump Tom(JUMP) към NPR
रु0.0001575978
1 Jump Tom(JUMP) към PYG
0.00787212
1 Jump Tom(JUMP) към RWF
Fr0.00161283
1 Jump Tom(JUMP) към SBD
$0.0000091353
1 Jump Tom(JUMP) към SCR
0.0000151626
1 Jump Tom(JUMP) към SRD
$0.000042735
1 Jump Tom(JUMP) към SVC
$0.0000097125
1 Jump Tom(JUMP) към SZL
L0.0000192585
1 Jump Tom(JUMP) към TMT
m0.000003885
1 Jump Tom(JUMP) към TND
د.ت0.00000326007
1 Jump Tom(JUMP) към TTD
$0.0000075147
1 Jump Tom(JUMP) към UGX
Sh0.00386724
1 Jump Tom(JUMP) към XAF
Fr0.00062937
1 Jump Tom(JUMP) към XCD
$0.000002997
1 Jump Tom(JUMP) към XOF
Fr0.00062937
1 Jump Tom(JUMP) към XPF
Fr0.00011433
1 Jump Tom(JUMP) към BWP
P0.0000149184
1 Jump Tom(JUMP) към BZD
$0.0000022311
1 Jump Tom(JUMP) към CVE
$0.0001059939
1 Jump Tom(JUMP) към DJF
Fr0.00019647
1 Jump Tom(JUMP) към DOP
$0.0000711399
1 Jump Tom(JUMP) към DZD
د.ج0.0001442778
1 Jump Tom(JUMP) към FJD
$0.0000025086
1 Jump Tom(JUMP) към GNF
Fr0.00965145
1 Jump Tom(JUMP) към GTQ
Q0.0000085137
1 Jump Tom(JUMP) към GYD
$0.0002324562
1 Jump Tom(JUMP) към ISK
kr0.00013875

Jump Tom ресурс

За по-задълбочено разбиране на Jump Tom, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Jump Tom
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Jump Tom

Колко струва Jump Tom (JUMP) днес?
Цената в реално време на JUMP в USD е 0.00000111 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JUMP към USD?
Текущата цена на JUMP към USD е $ 0.00000111. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Jump Tom?
Пазарната капитализация за JUMP е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JUMP?
Циркулиращото предлагане на JUMP е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JUMP?
JUMP постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JUMP?
JUMP достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на JUMP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JUMP е $ 612.30K USD.
Ще се повиши ли JUMP тази година?
JUMP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JUMP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:48:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Jump Tom (JUMP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор JUMP-към-USD

Сума

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0.00000111 USD

Търговия на JUMP

JUMP/USDT
$0.00000111
$0.00000111$0.00000111
+73.43%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,613.90
$109,613.90$109,613.90

-0.55%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,856.63
$3,856.63$3,856.63

-0.10%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02861
$0.02861$0.02861

-11.09%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.33
$187.33$187.33

-0.44%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,856.63
$3,856.63$3,856.63

-0.10%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,613.90
$109,613.90$109,613.90

-0.55%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.33
$187.33$187.33

-0.44%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5187
$2.5187$2.5187

-0.20%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.20
$1,087.20$1,087.20

+0.26%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000721
$0.0000721$0.0000721

+44.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09516
$0.09516$0.09516

+851.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000440
$0.000440$0.000440

+120.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000111
$0.00000111$0.00000111

+73.43%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8042
$0.8042$0.8042

+56.24%