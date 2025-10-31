Bugünkü canlı MultiBank Group qiyməti 0.7223 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MBG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MBG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MultiBank Group qiyməti 0.7223 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MBG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MBG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MBG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MBG Qiymət Məlumatları

MBG Whitepaper

MBG Rəsmi Veb-saytı

MBG Tokenomikası

MBG Qiymət Proqnozu

MBG Qiymət Tarixçəsi

MBG Alış Bələdçisi

MBG / Fiat Valyuta Çevirən

MBG Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

MultiBank Group Logosu

MultiBank Group qiyməti(MBG)

1 MBG / USD Canlı Qiyməti:

$0,719
$0,719$0,719
+37,73%1D
USD
MultiBank Group (MBG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:49 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,4905
$ 0,4905$ 0,4905
24 saat Aşağı
$ 0,75
$ 0,75$ 0,75
24 saat Yüksək

$ 0,4905
$ 0,4905$ 0,4905

$ 0,75
$ 0,75$ 0,75

$ 1,6915943417368275
$ 1,6915943417368275$ 1,6915943417368275

$ 0,36701751283509526
$ 0,36701751283509526$ 0,36701751283509526

-1,79%

+37,73%

+43,76%

+43,76%

MultiBank Group (MBG) canlı qiyməti $ 0,7223. MBG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,4905 və ən yüksək $ 0,75 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MBG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,6915943417368275, ən aşağı qiyməti isə $ 0,36701751283509526 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MBG son bir saat ərzində -1,79%, 24 saat ərzində +37,73% və son 7 gündə isə +43,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MultiBank Group (MBG) Bazar Məlumatları

No.3253

--
----

$ 17,49M
$ 17,49M$ 17,49M

$ 722,30M
$ 722,30M$ 722,30M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ETH

MultiBank Group üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 17,49M təşkil edir. MBG üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 722,30M təşkil edir.

MultiBank Group (MBG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MultiBank Group qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,196964+37,73%
30 Gün$ -0,3628-33,44%
60 Gün$ -0,9758-57,47%
90 Gün$ -1,3774-65,60%
Bugünkü MultiBank Group Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MBG $ +0,196964 (+37,73%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MultiBank Group 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,3628 (-33,44%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MultiBank Group 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MBG $ -0,9758 (-57,47%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MultiBank Group 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -1,3774 (-65,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MultiBank Group (MBG) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MultiBank Group Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MultiBank Group (MBG) Nədir?

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MultiBank Group investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MBG steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MultiBank Group haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MultiBank Group satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MultiBank Group Qiymət Proqnozu (USD)

MultiBank Group (MBG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MultiBank Group (MBG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MultiBank Group üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MultiBank Group qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MultiBank Group (MBG) Tokenomikası

MultiBank Group (MBG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MBG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MultiBank Group (MBG) necə alınır?

Necə MultiBank Group alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MultiBank Group Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MBG Aktivindən Yerli Valyutalara

1 MultiBank Group(MBG) / VND
19.007,3245
1 MultiBank Group(MBG) / AUD
A$1,097896
1 MultiBank Group(MBG) / GBP
0,548948
1 MultiBank Group(MBG) / EUR
0,621178
1 MultiBank Group(MBG) / USD
$0,7223
1 MultiBank Group(MBG) / MYR
RM3,026437
1 MultiBank Group(MBG) / TRY
30,351046
1 MultiBank Group(MBG) / JPY
¥110,5119
1 MultiBank Group(MBG) / ARS
ARS$1.039,274132
1 MultiBank Group(MBG) / RUB
57,747885
1 MultiBank Group(MBG) / INR
64,017449
1 MultiBank Group(MBG) / IDR
Rp11.840,981712
1 MultiBank Group(MBG) / PHP
42,500132
1 MultiBank Group(MBG) / EGP
￡E.34,107006
1 MultiBank Group(MBG) / BRL
R$3,885974
1 MultiBank Group(MBG) / CAD
C$1,003997
1 MultiBank Group(MBG) / BDT
88,308398
1 MultiBank Group(MBG) / NGN
1.045,290891
1 MultiBank Group(MBG) / COP
$2.799,605908
1 MultiBank Group(MBG) / ZAR
R.12,466898
1 MultiBank Group(MBG) / UAH
30,329377
1 MultiBank Group(MBG) / TZS
T.Sh.1.774,6911
1 MultiBank Group(MBG) / VES
Bs159,6283
1 MultiBank Group(MBG) / CLP
$680,4066
1 MultiBank Group(MBG) / PKR
Rs203,804168
1 MultiBank Group(MBG) / KZT
383,18015
1 MultiBank Group(MBG) / THB
฿23,337513
1 MultiBank Group(MBG) / TWD
NT$22,196279
1 MultiBank Group(MBG) / AED
د.إ2,650841
1 MultiBank Group(MBG) / CHF
Fr0,57784
1 MultiBank Group(MBG) / HKD
HK$5,605048
1 MultiBank Group(MBG) / AMD
֏276,525332
1 MultiBank Group(MBG) / MAD
.د.م6,688498
1 MultiBank Group(MBG) / MXN
$13,384219
1 MultiBank Group(MBG) / SAR
ريال2,708625
1 MultiBank Group(MBG) / ETB
Br111,053625
1 MultiBank Group(MBG) / KES
KSh93,313937
1 MultiBank Group(MBG) / JOD
د.أ0,5121107
1 MultiBank Group(MBG) / PLN
2,643618
1 MultiBank Group(MBG) / RON
лв3,170897
1 MultiBank Group(MBG) / SEK
kr6,811289
1 MultiBank Group(MBG) / BGN
лв1,213464
1 MultiBank Group(MBG) / HUF
Ft242,382211
1 MultiBank Group(MBG) / CZK
15,182746
1 MultiBank Group(MBG) / KWD
د.ك0,2210238
1 MultiBank Group(MBG) / ILS
2,347475
1 MultiBank Group(MBG) / BOB
Bs4,991093
1 MultiBank Group(MBG) / AZN
1,22791
1 MultiBank Group(MBG) / TJS
SM6,64516
1 MultiBank Group(MBG) / GEL
1,957433
1 MultiBank Group(MBG) / AOA
Kz662,052957
1 MultiBank Group(MBG) / BHD
.د.ب0,2715848
1 MultiBank Group(MBG) / BMD
$0,7223
1 MultiBank Group(MBG) / DKK
kr4,658835
1 MultiBank Group(MBG) / HNL
L18,967598
1 MultiBank Group(MBG) / MUR
32,850204
1 MultiBank Group(MBG) / NAD
$12,438006
1 MultiBank Group(MBG) / NOK
kr7,259115
1 MultiBank Group(MBG) / NZD
$1,256802
1 MultiBank Group(MBG) / PAB
B/.0,7223
1 MultiBank Group(MBG) / PGK
K3,048106
1 MultiBank Group(MBG) / QAR
ر.ق2,629172
1 MultiBank Group(MBG) / RSD
дин.73,125652
1 MultiBank Group(MBG) / UZS
soʻm8.702,407637
1 MultiBank Group(MBG) / ALL
L60,405949
1 MultiBank Group(MBG) / ANG
ƒ1,292917
1 MultiBank Group(MBG) / AWG
ƒ1,30014
1 MultiBank Group(MBG) / BBD
$1,4446
1 MultiBank Group(MBG) / BAM
KM1,213464
1 MultiBank Group(MBG) / BIF
Fr2.136,5634
1 MultiBank Group(MBG) / BND
$0,93899
1 MultiBank Group(MBG) / BSD
$0,7223
1 MultiBank Group(MBG) / JMD
$115,488547
1 MultiBank Group(MBG) / KHR
2.900,800138
1 MultiBank Group(MBG) / KMF
Fr305,5329
1 MultiBank Group(MBG) / LAK
15.702,173599
1 MultiBank Group(MBG) / LKR
රු219,875343
1 MultiBank Group(MBG) / MDL
L12,192424
1 MultiBank Group(MBG) / MGA
Ar3.239,00989
1 MultiBank Group(MBG) / MOP
P5,7784
1 MultiBank Group(MBG) / MVR
11,05119
1 MultiBank Group(MBG) / MWK
MK1.253,992253
1 MultiBank Group(MBG) / MZN
MT46,15497
1 MultiBank Group(MBG) / NPR
रु102,465478
1 MultiBank Group(MBG) / PYG
5.122,5516
1 MultiBank Group(MBG) / RWF
Fr1.048,0573
1 MultiBank Group(MBG) / SBD
$5,944529
1 MultiBank Group(MBG) / SCR
10,169984
1 MultiBank Group(MBG) / SRD
$27,989125
1 MultiBank Group(MBG) / SVC
$6,320125
1 MultiBank Group(MBG) / SZL
L12,438006
1 MultiBank Group(MBG) / TMT
m2,52805
1 MultiBank Group(MBG) / TND
د.ت2,1221174
1 MultiBank Group(MBG) / TTD
$4,889971
1 MultiBank Group(MBG) / UGX
Sh2.516,4932
1 MultiBank Group(MBG) / XAF
Fr408,8218
1 MultiBank Group(MBG) / XCD
$1,95021
1 MultiBank Group(MBG) / XOF
Fr408,8218
1 MultiBank Group(MBG) / XPF
Fr74,3969
1 MultiBank Group(MBG) / BWP
P9,67882
1 MultiBank Group(MBG) / BZD
$1,451823
1 MultiBank Group(MBG) / CVE
$68,705176
1 MultiBank Group(MBG) / DJF
Fr127,8471
1 MultiBank Group(MBG) / DOP
$46,349991
1 MultiBank Group(MBG) / DZD
د.ج93,877331
1 MultiBank Group(MBG) / FJD
$1,632398
1 MultiBank Group(MBG) / GNF
Fr6.280,3985
1 MultiBank Group(MBG) / GTQ
Q5,532818
1 MultiBank Group(MBG) / GYD
$151,199059
1 MultiBank Group(MBG) / ISK
kr90,2875

MultiBank Group Mənbəyi

MultiBank Group haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi MultiBank Group Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MultiBank Group Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MultiBank Group (MBG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MBG qiyməti 0,7223 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MBG / USD cari qiyməti nədir?
MBG / USD cari qiyməti $ 0,7223 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MultiBank Group üçün bazar dəyəri nədir?
MBG üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MBG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MBG aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
MBG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MBG ATH qiyməti olan 1,6915943417368275 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MBG qiyməti (ATL) nədir?
MBG ATL qiyməti olan 0,36701751283509526 USD dəyərinə endi.
MBG ticarət həcmi nədir?
MBG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 17,49M USD.
MBG bu il daha da yüksələcək?
MBG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MBG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:49 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MBG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0,7223 USD

MBG Ticarəti Edin

MBG/USDT
$0,719
$0,719$0,719
+37,79%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.691,24
$109.691,24$109.691,24

+1,84%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,44
$3.846,44$3.846,44

+1,92%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03220
$0,03220$0,03220

+28,54%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,39
$186,39$186,39

+0,70%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,44
$3.846,44$3.846,44

+1,92%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.691,24
$109.691,24$109.691,24

+1,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,39
$186,39$186,39

+0,70%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4747
$2,4747$2,4747

+0,85%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18514
$0,18514$0,18514

+2,47%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003202
$0,003202$0,003202

-35,96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002933
$0,0002933$0,0002933

+369,28%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020241
$0,0020241$0,0020241

+2.149,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020241
$0,0020241$0,0020241

+2.149,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0454
$0,0454$0,0454

+1.318,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000039093
$0,0000000000000000000000039093$0,0000000000000000000000039093

+681,86%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32206
$0,32206$0,32206

+159,53%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%