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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MegaETH Ekosistemi tokenləri

MegaETH Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.743
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
5
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999794
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 86.51M
--
6
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.4988
+0.20%
+0.48%
-4.69%
$ 11.79M
$ 112.26K
7
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02378756
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 8.76M
--
8
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.422E-5
+0.15%
+1.00%
+0.53%
$ 34.17K
--
9
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03242293
0.00%
--
+1.57%
$ 32.42K
$ 1.11
10
Meka
Meka
MEKA
$ 1.604E-5
0.00%
-7.90%
-7.82%
$ 16.04K
--
11
MegaETH
MegaETH
MEGA
$ 0.0319
+0.16%
+0.41%
-5.53%
--
$ 1.95M
12
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9914
+0.18%
+0.44%
-0.18%
--
$ 53.17K

Tez-tez verilən suallar

MegaETH Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MegaETH Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $23.98B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MegaETH Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MegaETH Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MegaETH Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 MegaETH Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar MegaETH Ekosistemi tokenlərinə WSTETH, LINK, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MegaETH Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MegaETH Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $23.98B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MegaETH Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.