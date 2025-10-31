Bugünkü canlı Cap USD qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cap USD qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CUSD Qiymət Məlumatları

CUSD Whitepaper

CUSD Rəsmi Veb-saytı

CUSD Tokenomikası

CUSD Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Cap USD Logosu

Cap USD Qiyməti (CUSD)

Siyahıya alınmadı

1 CUSD / USD Canlı Qiyməti:

$1
$1$1
+0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Cap USD (CUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:48:31 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,99479
$ 0,99479$ 0,99479
24 saat Aşağı
$ 1,005
$ 1,005$ 1,005
24 saat Yüksək

$ 0,99479
$ 0,99479$ 0,99479

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

$ 0,947752
$ 0,947752$ 0,947752

-0,08%

+0,32%

-0,07%

-0,07%

Cap USD (CUSD) canlı qiyməti $1. CUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,99479 və ən yüksək $ 1,005 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,17, ən aşağı qiyməti isə $ 0,947752 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CUSD son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində +0,32% və son 7 gündə isə -0,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cap USD (CUSD) Bazar Məlumatları

$ 289,07M
$ 289,07M$ 289,07M

--
----

$ 289,07M
$ 289,07M$ 289,07M

289,00M
289,00M 289,00M

289.000.069,9621357
289.000.069,9621357 289.000.069,9621357

Cap USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 289,07M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 289,00M, ümumi təklif isə 289000069.9621357 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 289,07M təşkil edir.

Cap USD (CUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Cap USD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00322211.
Son 30 gündə Cap USD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0013114000.
Son 60 gündə Cap USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005909000.
Son 90 gündə Cap USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00322211+0,32%
30 Gün$ +0,0013114000+0,13%
60 Gün$ -0,0005909000-0,05%
90 Gün$ 0--

Cap USD (CUSD) Nədir?

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Cap USD (CUSD) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Cap USD Qiymət Proqnozu (USD)

Cap USD (CUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cap USD (CUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cap USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cap USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

Cap USD (CUSD) Tokenomikası

Cap USD (CUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Cap USD (CUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Cap USD (CUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CUSD qiyməti 1,0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CUSD / USD cari qiyməti nədir?
CUSD / USD cari qiyməti $ 1,0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cap USD üçün bazar dəyəri nədir?
CUSD üçün bazar dəyəri $ 289,07M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 289,00M USD təşkil edir.
CUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CUSD ATH qiyməti olan 1,17 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CUSD qiyməti (ATL) nədir?
CUSD ATL qiyməti olan 0,947752 USD dəyərinə endi.
CUSD ticarət həcmi nədir?
CUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CUSD bu il daha da yüksələcək?
CUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:48:31 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.964,32
$109.964,32$109.964,32

+2,09%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,58
$3.862,58$3.862,58

+2,35%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02939
$0,02939$0,02939

+17,32%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,27
$186,27$186,27

+0,64%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,58
$3.862,58$3.862,58

+2,35%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.964,32
$109.964,32$109.964,32

+2,09%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,27
$186,27$186,27

+0,64%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4878
$2,4878$2,4878

+1,38%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18573
$0,18573$0,18573

+2,80%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00921
$0,00921$0,00921

-7,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002725
$0,0002725$0,0002725

+336,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0027987
$0,0027987$0,0027987

+3.009,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0637
$0,0637$0,0637

+1.890,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032099
$0,0000000000000000000000032099$0,0000000000000000000000032099

+541,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31214
$0,31214$0,31214

+151,54%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037586
$0,037586$0,037586

+101,85%