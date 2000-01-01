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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bittensor Alt Şəbəkələri tokenləri

Bittensor Alt Şəbəkələri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.0013
+0.08%
+0.39%
-4.20%
$ 66.69M
$ 44.11M
2
Targon
Targon
SN4
$ 10.52
-0.28%
-0.01%
-6.65%
$ 57.30M
$ 252.11K
3
Score
Score
SN44
$ 7.96
-0.13%
+0.01%
-4.67%
$ 41.75M
$ 968.37K
4
affine
affine
SN120
$ 10.71
+2.00%
-0.01%
-8.70%
$ 41.29M
$ 494.70K
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.32
-0.47%
-0.03%
+2.93%
$ 33.23M
$ 2.00M
6
iota
iota
SN9
$ 5.8
-0.34%
-0.07%
-10.91%
$ 27.39M
$ 522.45K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.4
+0.19%
-0.04%
-9.40%
$ 27.29M
$ 409.24K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.31
-0.46%
-0.02%
-9.64%
$ 21.09M
$ 721.11K
9
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.55
-0.71%
+0.00%
+5.73%
$ 17.70M
$ 557.66K
10
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.18
-0.93%
-0.01%
-5.64%
$ 16.02M
$ 28.21K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.34
+0.86%
+0.01%
-4.49%
$ 11.92M
$ 33.84K
12
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.29
-0.43%
-0.13%
+3.15%
$ 11.21M
$ 6.97M
13
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.5
-0.40%
-0.00%
-7.06%
$ 10.23M
$ 11.77K
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.11
-0.47%
-0.01%
+1.93%
$ 10.03M
$ 356.61K
15
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.51
+1.21%
+0.09%
+9.61%
$ 9.48M
$ 899.50K
16
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 1.85
-1.07%
-0.01%
-8.87%
$ 8.39M
$ 8.78K
17
ORO
ORO
SN15
$ 5.49
+2.04%
+0.22%
+22.27%
$ 8.07M
$ 1.65M
18
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.6
+1.91%
-0.01%
-6.43%
$ 8.05M
$ 137.94K
19
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.53
+0.66%
+0.04%
-4.38%
$ 7.75M
$ 1.45M
20
basilica
basilica
SN39
$ 1.6
+1.27%
+0.06%
+24.03%
$ 6.89M
$ 913.14K
21
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.32
-1.49%
-0.03%
+3.13%
$ 6.69M
$ 179.25K
22
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.37
-0.72%
-0.01%
-6.16%
$ 6.30M
$ 122.38K
23
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.54
-0.66%
-0.00%
-9.02%
$ 6.30M
$ 189.06K
24
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.21
-0.82%
-0.01%
0.00%
$ 6.28M
$ 9.14K
25
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.18
-0.84%
-0.00%
-5.60%
$ 6.21M
$ 5.49K
26
grail
grail
SN81
$ 1.39
-0.71%
-0.02%
-11.46%
$ 6.08M
$ 348.24K
27
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.26
-2.59%
+0.07%
+53.74%
$ 6.01M
$ 498.61K
28
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.26
0.00%
-0.00%
-6.67%
$ 5.87M
$ 587.40
29
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.09
+3.00%
0.00%
-0.96%
$ 5.69M
$ 355.25K
30
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.11
-0.89%
+0.08%
+29.87%
$ 5.21M
$ 933.86K
31
Synth
Synth
SN50
$ 0.996541
-1.62%
-0.01%
-5.63%
$ 5.11M
$ 151.46K
32
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.29
-0.77%
+0.07%
+0.78%
$ 5.03M
$ 934.89K
33
Graphite
Graphite
SN43
$ 0.990626
-0.94%
-0.01%
-5.83%
$ 4.92M
$ 5.47K
34
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.931419
+0.98%
+0.03%
+0.05%
$ 4.69M
$ 166.85K
35
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.019
+0.20%
-0.01%
-12.16%
$ 4.68M
$ 42.91K
36
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.85942
+1.97%
-0.11%
-13.03%
$ 4.50M
$ 380.14K
37
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.950362
+0.22%
-0.01%
-5.25%
$ 4.34M
$ 1.55K
38
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.71
0.00%
-0.03%
-7.57%
$ 4.21M
$ 789.68K
39
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.940994
-0.40%
-0.00%
-5.69%
$ 4.20M
$ 6.62K
40
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.836979
-0.51%
-0.01%
-5.55%
$ 4.15M
$ 9.87K
41
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.801393
-0.51%
-0.02%
-13.02%
$ 4.14M
$ 73.98K
42
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.841717
+0.55%
-0.03%
-6.67%
$ 3.98M
$ 207.96K
43
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.618602
-0.45%
-0.01%
-1.82%
$ 3.60M
$ 5.35K
44
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.704755
+0.90%
+0.01%
-15.03%
$ 3.55M
$ 32.52K
45
Brain
Brain
SN90
$ 6.3
+0.96%
+0.02%
+1.61%
$ 3.46M
$ 25.43K
46
Level 114
Level 114
SN114
$ 2.12
-0.47%
0.00%
-8.23%
$ 3.26M
$ 75.45K
47
SN21 AdTAO
SN21 AdTAO
SN21
$ 0.655166
-0.53%
-0.01%
+1.39%
$ 3.26M
$ 79.15K
48
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.703449
-0.38%
-0.04%
-8.94%
$ 3.26M
$ 55.49K
49
TAO Private Network
TAO Private Network
SN65
$ 0.679434
-0.93%
-0.09%
+36.31%
$ 3.25M
$ 518.23K
50
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.623555
-0.97%
-0.03%
-7.60%
$ 3.20M
$ 12.94K

Tez-tez verilən suallar

Bittensor Alt Şəbəkələri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bittensor Alt Şəbəkələri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 101 tokenləri və ümumi $650.51M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bittensor Alt Şəbəkələri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bittensor Alt Şəbəkələri tokenləri arasında HNS son 24 saat ərzində 10.55% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bittensor Alt Şəbəkələri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 101 Bittensor Alt Şəbəkələri tokeni izləyir. Populyar Bittensor Alt Şəbəkələri tokenlərinə BEAMX, SN4, SN44 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bittensor Alt Şəbəkələri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bittensor Alt Şəbəkələri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $650.51M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bittensor Alt Şəbəkələri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.