Bugünkü canlı Ditto qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DITTO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DITTO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ditto qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DITTO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DITTO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DITTO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DITTO Qiymət Məlumatları

DITTO Rəsmi Veb-saytı

DITTO Tokenomikası

DITTO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Ditto Logosu

Ditto Qiyməti (DITTO)

Siyahıya alınmadı

1 DITTO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00053467
$0,00053467$0,00053467
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Ditto (DITTO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:27:03 (UTC+8)

Ditto (DITTO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,070174
$ 0,070174$ 0,070174

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9,75%

-9,75%

Ditto (DITTO) canlı qiyməti --. DITTO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DITTO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,070174, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DITTO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -9,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ditto (DITTO) Bazar Məlumatları

$ 5,35K
$ 5,35K$ 5,35K

--
----

$ 5,35K
$ 5,35K$ 5,35K

10,00M
10,00M 10,00M

10.000.000,0
10.000.000,0 10.000.000,0

Ditto üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DITTO üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00M, ümumi təklif isə 10000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,35K təşkil edir.

Ditto (DITTO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ditto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Ditto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Ditto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Ditto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-23,88%
60 Gün$ 0-49,52%
90 Gün$ 0--

Ditto (DITTO) Nədir?

Ditto is a new-gen intelligence platform and accompanying auto-trading bot. Ditto combines deep-reach analytics, on-chain metrics, individualized wallet ratings and social sentiment, all fed through an AI-formulated rating system, to discover only the most promising up-and-coming tokens, all before the masses. Use the platform individually or pair it with the Ditto trading bot which automatically buys and sells top-rated tokens, the choice is yours.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ditto (DITTO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Ditto Qiymət Proqnozu (USD)

Ditto (DITTO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ditto (DITTO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ditto üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ditto qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DITTO Aktivindən Yerli Valyutalara

Ditto (DITTO) Tokenomikası

Ditto (DITTO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DITTO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ditto (DITTO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ditto (DITTO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DITTO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DITTO / USD cari qiyməti nədir?
DITTO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ditto üçün bazar dəyəri nədir?
DITTO üçün bazar dəyəri $ 5,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DITTO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DITTO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00M USD təşkil edir.
DITTO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DITTO ATH qiyməti olan 0,070174 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DITTO qiyməti (ATL) nədir?
DITTO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DITTO ticarət həcmi nədir?
DITTO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DITTO bu il daha da yüksələcək?
DITTO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DITTO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:27:03 (UTC+8)

Ditto (DITTO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.835,08
$109.835,08$109.835,08

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,00
$3.842,00$3.842,00

+1,80%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02869
$0,02869$0,02869

+14,53%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,26
$186,26$186,26

+0,63%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,00
$3.842,00$3.842,00

+1,80%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.835,08
$109.835,08$109.835,08

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,26
$186,26$186,26

+0,63%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4956
$2,4956$2,4956

+1,70%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18514
$0,18514$0,18514

+2,47%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004300
$0,004300$0,004300

-14,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01010
$0,01010$0,01010

+1,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000017000
$0,0000000000000000000000017000$0,0000000000000000000000017000

+240,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25964
$0,25964$0,25964

+109,23%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0039556
$0,0039556$0,0039556

+98,87%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033949
$0,033949$0,033949

+82,32%