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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bittensor Ekosistemi tokenləri

Bittensor Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.769
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.17
-0.10%
+0.08%
-3.93%
$ 2.12B
$ 4.63K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.0013
+0.08%
+0.39%
-4.20%
$ 66.69M
$ 44.11M
4
Targon
Targon
SN4
$ 10.52
-0.28%
-0.01%
-6.65%
$ 57.30M
$ 252.11K
5
Score
Score
SN44
$ 7.96
-0.13%
+0.01%
-4.67%
$ 41.75M
$ 968.37K
6
affine
affine
SN120
$ 10.71
+2.00%
-0.01%
-8.70%
$ 41.29M
$ 494.70K
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.32
-0.47%
-0.03%
+2.93%
$ 33.23M
$ 2.00M
8
iota
iota
SN9
$ 5.8
-0.34%
-0.07%
-10.91%
$ 27.39M
$ 522.45K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.4
+0.19%
-0.04%
-9.40%
$ 27.29M
$ 409.24K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.31
-0.46%
-0.02%
-9.64%
$ 21.09M
$ 721.11K
11
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.55
-0.71%
+0.00%
+5.73%
$ 17.70M
$ 557.66K
12
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.18
-0.93%
-0.01%
-5.64%
$ 16.02M
$ 28.21K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.34
+0.86%
+0.01%
-4.49%
$ 11.92M
$ 33.84K
14
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.29
-0.43%
-0.13%
+3.15%
$ 11.21M
$ 6.97M
15
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.5
-0.40%
-0.00%
-7.06%
$ 10.23M
$ 11.77K
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.11
-0.47%
-0.01%
+1.93%
$ 10.03M
$ 356.61K
17
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.51
+1.21%
+0.09%
+9.61%
$ 9.48M
$ 899.50K
18
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 1.85
-1.07%
-0.01%
-8.87%
$ 8.39M
$ 8.78K
19
ORO
ORO
SN15
$ 5.49
+2.04%
+0.22%
+22.27%
$ 8.07M
$ 1.65M
20
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.6
+1.91%
-0.01%
-6.43%
$ 8.05M
$ 137.94K
21
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.53
+0.66%
+0.04%
-4.38%
$ 7.75M
$ 1.45M
22
basilica
basilica
SN39
$ 1.6
+1.27%
+0.06%
+24.03%
$ 6.89M
$ 913.14K
23
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.32
-1.49%
-0.03%
+3.13%
$ 6.69M
$ 179.25K
24
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.37
-0.72%
-0.01%
-6.16%
$ 6.30M
$ 122.38K
25
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.54
-0.66%
-0.00%
-9.02%
$ 6.30M
$ 189.06K
26
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.21
-0.82%
-0.01%
0.00%
$ 6.28M
$ 9.14K
27
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.18
-0.84%
-0.00%
-5.60%
$ 6.21M
$ 5.49K
28
grail
grail
SN81
$ 1.39
-0.71%
-0.02%
-11.46%
$ 6.08M
$ 348.24K
29
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.26
-2.59%
+0.07%
+53.74%
$ 6.01M
$ 498.61K
30
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.26
0.00%
-0.00%
-6.67%
$ 5.87M
$ 587.40
31
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.09
+3.00%
0.00%
-0.96%
$ 5.69M
$ 355.25K
32
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.11
-0.89%
+0.08%
+29.87%
$ 5.21M
$ 933.86K
33
Synth
Synth
SN50
$ 0.996541
-1.62%
-0.01%
-5.63%
$ 5.11M
$ 151.46K
34
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.29
-0.77%
+0.07%
+0.78%
$ 5.03M
$ 934.89K
35
Graphite
Graphite
SN43
$ 0.990626
-0.94%
-0.01%
-5.83%
$ 4.92M
$ 5.47K
36
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.931419
+0.98%
+0.03%
+0.05%
$ 4.69M
$ 166.85K
37
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.019
+0.20%
-0.01%
-12.16%
$ 4.68M
$ 42.91K
38
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.85942
+1.97%
-0.11%
-13.03%
$ 4.50M
$ 380.14K
39
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.950362
+0.22%
-0.01%
-5.25%
$ 4.34M
$ 1.55K
40
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.71
0.00%
-0.03%
-7.57%
$ 4.21M
$ 789.68K
41
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.940994
-0.40%
-0.00%
-5.69%
$ 4.20M
$ 6.62K
42
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.836979
-0.51%
-0.01%
-5.55%
$ 4.15M
$ 9.87K
43
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.801393
-0.51%
-0.02%
-13.02%
$ 4.14M
$ 73.98K
44
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.841717
+0.55%
-0.03%
-6.67%
$ 3.98M
$ 207.96K
45
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.618602
-0.45%
-0.01%
-1.82%
$ 3.60M
$ 5.35K
46
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.704755
+0.90%
+0.01%
-15.03%
$ 3.55M
$ 32.52K
47
Brain
Brain
SN90
$ 6.3
+0.96%
+0.02%
+1.61%
$ 3.46M
$ 25.43K
48
Level 114
Level 114
SN114
$ 2.12
-0.47%
0.00%
-8.23%
$ 3.26M
$ 75.45K
49
SN21 AdTAO
SN21 AdTAO
SN21
$ 0.655166
-0.53%
-0.01%
+1.39%
$ 3.26M
$ 79.15K
50
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.703449
-0.38%
-0.04%
-8.94%
$ 3.26M
$ 55.49K

Tez-tez verilən suallar

Bittensor Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bittensor Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 118 tokenləri və ümumi $9.20B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bittensor Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bittensor Ekosistemi tokenləri arasında HNS son 24 saat ərzində 10.55% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bittensor Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 118 Bittensor Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bittensor Ekosistemi tokenlərinə LINK, TAO, BEAMX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bittensor Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bittensor Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $9.20B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bittensor Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.