Bugünkü canlı Codatta qiyməti 0.006769 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XNY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XNY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Codatta qiyməti 0.006769 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XNY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XNY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XNY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XNY Qiymət Məlumatları

XNY Whitepaper

XNY Rəsmi Veb-saytı

XNY Tokenomikası

XNY Qiymət Proqnozu

XNY Qiymət Tarixçəsi

XNY Alış Bələdçisi

XNY / Fiat Valyuta Çevirən

XNY Spot

XNY USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Codatta Logosu

Codatta qiyməti(XNY)

1 XNY / USD Canlı Qiyməti:

$0.006769
$0.006769$0.006769
+3.06%1D
USD
Codatta (XNY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:30 (UTC+8)

Codatta (XNY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.006305
$ 0.006305$ 0.006305
24 saat Aşağı
$ 0.007515
$ 0.007515$ 0.007515
24 saat Yüksək

$ 0.006305
$ 0.006305$ 0.006305

$ 0.007515
$ 0.007515$ 0.007515

$ 0.028917157801932714
$ 0.028917157801932714$ 0.028917157801932714

$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233$ 0.002007819087959233

-0.62%

+3.06%

+17.35%

+17.35%

Codatta (XNY) canlı qiyməti $ 0.006769. XNY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.006305 və ən yüksək $ 0.007515 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XNY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.028917157801932714, ən aşağı qiyməti isə $ 0.002007819087959233 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XNY son bir saat ərzində -0.62%, 24 saat ərzində +3.06% və son 7 gündə isə +17.35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Codatta (XNY) Bazar Məlumatları

No.887

$ 16,92M
$ 16,92M$ 16,92M

$ 122,39K
$ 122,39K$ 122,39K

$ 67.69M
$ 67.69M$ 67.69M

2,50B
2,50B 2,50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

Codatta üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,92M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 122,39K təşkil edir. XNY üzrə dövriyyədə olan təklif 2,50B, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 67.69M təşkil edir.

Codatta (XNY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Codatta qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.00020098+3.06%
30 Gün$ -0.000579-7.88%
60 Gün$ -0.000836-11.00%
90 Gün$ +0.004159+159.34%
Bugünkü Codatta Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XNY $ +0.00020098 (+3.06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Codatta 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.000579 (-7.88%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Codatta 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XNY $ -0.000836 (-11.00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Codatta 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0.004159 (+159.34%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Codatta (XNY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Codatta Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Codatta (XNY) Nədir?

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Codatta MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Codatta investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XNY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Codatta haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Codatta satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Codatta Qiymət Proqnozu (USD)

Codatta (XNY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Codatta (XNY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Codatta üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Codatta qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Codatta (XNY) Tokenomikası

Codatta (XNY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XNY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Codatta (XNY) necə alınır?

Necə Codatta alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Codatta Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XNY Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Codatta(XNY) / VND
178.126235
1 Codatta(XNY) / AUD
A$0.01028888
1 Codatta(XNY) / GBP
0.00514444
1 Codatta(XNY) / EUR
0.00582134
1 Codatta(XNY) / USD
$0.006769
1 Codatta(XNY) / MYR
RM0.02836211
1 Codatta(XNY) / TRY
0.28443338
1 Codatta(XNY) / JPY
¥1.035657
1 Codatta(XNY) / ARS
ARS$9.73950796
1 Codatta(XNY) / RUB
0.54118155
1 Codatta(XNY) / INR
0.59959802
1 Codatta(XNY) / IDR
Rp110.96719536
1 Codatta(XNY) / PHP
0.39761106
1 Codatta(XNY) / EGP
￡E.0.31969987
1 Codatta(XNY) / BRL
R$0.03641722
1 Codatta(XNY) / CAD
C$0.00940891
1 Codatta(XNY) / BDT
0.82757794
1 Codatta(XNY) / NGN
9.78174652
1 Codatta(XNY) / COP
$26.33851745
1 Codatta(XNY) / ZAR
R.0.11690063
1 Codatta(XNY) / UAH
0.28423031
1 Codatta(XNY) / TZS
T.Sh.16.631433
1 Codatta(XNY) / VES
Bs1.495949
1 Codatta(XNY) / CLP
$6.376398
1 Codatta(XNY) / PKR
Rs1.90994104
1 Codatta(XNY) / KZT
3.5909545
1 Codatta(XNY) / THB
฿0.21884177
1 Codatta(XNY) / TWD
NT$0.20801137
1 Codatta(XNY) / AED
د.إ0.02484223
1 Codatta(XNY) / CHF
Fr0.0054152
1 Codatta(XNY) / HKD
HK$0.05252744
1 Codatta(XNY) / AMD
֏2.59144396
1 Codatta(XNY) / MAD
.د.م0.06268094
1 Codatta(XNY) / MXN
$0.12542957
1 Codatta(XNY) / SAR
ريال0.02538375
1 Codatta(XNY) / ETB
Br1.04073375
1 Codatta(XNY) / KES
KSh0.87448711
1 Codatta(XNY) / JOD
د.أ0.004799221
1 Codatta(XNY) / PLN
0.02477454
1 Codatta(XNY) / RON
лв0.02971591
1 Codatta(XNY) / SEK
kr0.06389936
1 Codatta(XNY) / BGN
лв0.01137192
1 Codatta(XNY) / HUF
Ft2.27296251
1 Codatta(XNY) / CZK
0.14241976
1 Codatta(XNY) / KWD
د.ك0.002071314
1 Codatta(XNY) / ILS
0.02199925
1 Codatta(XNY) / BOB
Bs0.04677379
1 Codatta(XNY) / AZN
0.0115073
1 Codatta(XNY) / TJS
SM0.0622748
1 Codatta(XNY) / GEL
0.01834399
1 Codatta(XNY) / AOA
Kz6.20439771
1 Codatta(XNY) / BHD
.د.ب0.002545144
1 Codatta(XNY) / BMD
$0.006769
1 Codatta(XNY) / DKK
kr0.04366005
1 Codatta(XNY) / HNL
L0.17775394
1 Codatta(XNY) / MUR
0.30785412
1 Codatta(XNY) / NAD
$0.11656218
1 Codatta(XNY) / NOK
kr0.06809614
1 Codatta(XNY) / NZD
$0.01177806
1 Codatta(XNY) / PAB
B/.0.006769
1 Codatta(XNY) / PGK
K0.02856518
1 Codatta(XNY) / QAR
ر.ق0.02463916
1 Codatta(XNY) / RSD
дин.0.68576739
1 Codatta(XNY) / UZS
soʻm81.55419811
1 Codatta(XNY) / ALL
L0.56609147
1 Codatta(XNY) / ANG
ƒ0.01211651
1 Codatta(XNY) / AWG
ƒ0.0121842
1 Codatta(XNY) / BBD
$0.013538
1 Codatta(XNY) / BAM
KM0.01137192
1 Codatta(XNY) / BIF
Fr20.022702
1 Codatta(XNY) / BND
$0.0087997
1 Codatta(XNY) / BSD
$0.006769
1 Codatta(XNY) / JMD
$1.08229541
1 Codatta(XNY) / KHR
27.18471014
1 Codatta(XNY) / KMF
Fr2.863287
1 Codatta(XNY) / LAK
147.15217097
1 Codatta(XNY) / LKR
රු2.06055129
1 Codatta(XNY) / MDL
L0.11426072
1 Codatta(XNY) / MGA
Ar30.3542267
1 Codatta(XNY) / MOP
P0.054152
1 Codatta(XNY) / MVR
0.1035657
1 Codatta(XNY) / MWK
MK11.75172859
1 Codatta(XNY) / MZN
MT0.4325391
1 Codatta(XNY) / NPR
रु0.96025034
1 Codatta(XNY) / PYG
48.005748
1 Codatta(XNY) / RWF
Fr9.821819
1 Codatta(XNY) / SBD
$0.05570887
1 Codatta(XNY) / SCR
0.09530752
1 Codatta(XNY) / SRD
$0.26229875
1 Codatta(XNY) / SVC
$0.05922875
1 Codatta(XNY) / SZL
L0.11656218
1 Codatta(XNY) / TMT
m0.0236915
1 Codatta(XNY) / TND
د.ت0.019955012
1 Codatta(XNY) / TTD
$0.04589382
1 Codatta(XNY) / UGX
Sh23.583196
1 Codatta(XNY) / XAF
Fr3.838023
1 Codatta(XNY) / XCD
$0.0182763
1 Codatta(XNY) / XOF
Fr3.838023
1 Codatta(XNY) / XPF
Fr0.697207
1 Codatta(XNY) / BWP
P0.0907046
1 Codatta(XNY) / BZD
$0.01360569
1 Codatta(XNY) / CVE
$0.64386728
1 Codatta(XNY) / DJF
Fr1.198113
1 Codatta(XNY) / DOP
$0.43436673
1 Codatta(XNY) / DZD
د.ج0.87976693
1 Codatta(XNY) / FJD
$0.01529794
1 Codatta(XNY) / GNF
Fr58.856455
1 Codatta(XNY) / GTQ
Q0.05185054
1 Codatta(XNY) / GYD
$1.41695477
1 Codatta(XNY) / ISK
kr0.846125

Codatta Mənbəyi

Codatta haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Codatta Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Codatta Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Codatta (XNY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XNY qiyməti 0.006769 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XNY / USD cari qiyməti nədir?
XNY / USD cari qiyməti $ 0.006769 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Codatta üçün bazar dəyəri nədir?
XNY üçün bazar dəyəri $ 16,92M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XNY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XNY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,50B USD təşkil edir.
XNY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XNY ATH qiyməti olan 0.028917157801932714 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XNY qiyməti (ATL) nədir?
XNY ATL qiyməti olan 0.002007819087959233 USD dəyərinə endi.
XNY ticarət həcmi nədir?
XNY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 122,39K USD.
XNY bu il daha da yüksələcək?
XNY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XNY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:30 (UTC+8)

Codatta (XNY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

XNY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0.006769 USD

XNY Ticarəti Edin

XNY/USDT
$0.006769
$0.006769$0.006769
+3.17%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,333.35
$109,333.35$109,333.35

+1.50%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,839.71
$3,839.71$3,839.71

+1.74%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.03015
$0.03015$0.03015

+20.35%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

+0.15%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,839.71
$3,839.71$3,839.71

+1.74%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,333.35
$109,333.35$109,333.35

+1.50%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

+0.15%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4703
$2.4703$2.4703

+0.67%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18470
$0.18470$0.18470

+2.23%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.003295
$0.003295$0.003295

-34.10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00943
$0.00943$0.00943

-5.70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002929
$0.0002929$0.0002929

+368.64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020639
$0.0020639$0.0020639

+2,193.22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020639
$0.0020639$0.0020639

+2,193.22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0420
$0.0420$0.0420

+1,212.50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000035975
$0.0000000000000000000000035975$0.0000000000000000000000035975

+619.50%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.32554
$0.32554$0.32554

+162.34%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000089
$0.000000000000000000000089$0.000000000000000000000089

+89.36%