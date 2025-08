TROLL (TROLLSOL) Məlumatları

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

Rəsmi Veb-sayt: https://trololol.io Block Explorer https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2