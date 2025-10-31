Bugünkü canlı SIRE qiyməti -- USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SIRE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SIRE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SIRE qiyməti -- USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SIRE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SIRE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SIRE qiyməti(SIRE)

Siyahıya alınmadı

USD
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:31:57 (UTC+8)

SIRE (SIRE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
--
----
24 saat Aşağı
--
----
24 saat Yüksək

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

SIRE (SIRE) canlı qiyməti --. SIRE son 24 saat ərzində ən aşağı -- və ən yüksək -- qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SIRE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SIRE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -- dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SIRE (SIRE) Bazar Məlumatları

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SIRE üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SIRE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

SIRE (SIRE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SIRE qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
No Data
Bugünkü SIRE Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SIRE -- (--) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SIRE 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SIRE 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SIRE -- (--) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SIRE 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SIRE (SIRE) Nədir?

SIRE MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SIRE investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SIRE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SIRE haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SIRE satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SIRE Qiymət Proqnozu (USD)

SIRE (SIRE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SIRE (SIRE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SIRE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SIRE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SIRE (SIRE) Tokenomikası

SIRE (SIRE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SIRE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SIRE (SIRE) necə alınır?

Necə SIRE alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SIRE Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SIRE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 SIRE(SIRE) / VND
--
1 SIRE(SIRE) / AUD
A$--
1 SIRE(SIRE) / GBP
--
1 SIRE(SIRE) / EUR
--
1 SIRE(SIRE) / USD
$--
1 SIRE(SIRE) / MYR
RM--
1 SIRE(SIRE) / TRY
--
1 SIRE(SIRE) / JPY
¥--
1 SIRE(SIRE) / ARS
ARS$--
1 SIRE(SIRE) / RUB
--
1 SIRE(SIRE) / INR
--
1 SIRE(SIRE) / IDR
Rp--
1 SIRE(SIRE) / PHP
--
1 SIRE(SIRE) / EGP
￡E.--
1 SIRE(SIRE) / BRL
R$--
1 SIRE(SIRE) / CAD
C$--
1 SIRE(SIRE) / BDT
--
1 SIRE(SIRE) / NGN
--
1 SIRE(SIRE) / COP
$--
1 SIRE(SIRE) / ZAR
R.--
1 SIRE(SIRE) / UAH
--
1 SIRE(SIRE) / TZS
T.Sh.--
1 SIRE(SIRE) / VES
Bs--
1 SIRE(SIRE) / CLP
$--
1 SIRE(SIRE) / PKR
Rs--
1 SIRE(SIRE) / KZT
--
1 SIRE(SIRE) / THB
฿--
1 SIRE(SIRE) / TWD
NT$--
1 SIRE(SIRE) / AED
د.إ--
1 SIRE(SIRE) / CHF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / HKD
HK$--
1 SIRE(SIRE) / AMD
֏--
1 SIRE(SIRE) / MAD
.د.م--
1 SIRE(SIRE) / MXN
$--
1 SIRE(SIRE) / SAR
ريال--
1 SIRE(SIRE) / ETB
Br--
1 SIRE(SIRE) / KES
KSh--
1 SIRE(SIRE) / JOD
د.أ--
1 SIRE(SIRE) / PLN
--
1 SIRE(SIRE) / RON
лв--
1 SIRE(SIRE) / SEK
kr--
1 SIRE(SIRE) / BGN
лв--
1 SIRE(SIRE) / HUF
Ft--
1 SIRE(SIRE) / CZK
--
1 SIRE(SIRE) / KWD
د.ك--
1 SIRE(SIRE) / ILS
--
1 SIRE(SIRE) / BOB
Bs--
1 SIRE(SIRE) / AZN
--
1 SIRE(SIRE) / TJS
SM--
1 SIRE(SIRE) / GEL
--
1 SIRE(SIRE) / AOA
Kz--
1 SIRE(SIRE) / BHD
.د.ب--
1 SIRE(SIRE) / BMD
$--
1 SIRE(SIRE) / DKK
kr--
1 SIRE(SIRE) / HNL
L--
1 SIRE(SIRE) / MUR
--
1 SIRE(SIRE) / NAD
$--
1 SIRE(SIRE) / NOK
kr--
1 SIRE(SIRE) / NZD
$--
1 SIRE(SIRE) / PAB
B/.--
1 SIRE(SIRE) / PGK
K--
1 SIRE(SIRE) / QAR
ر.ق--
1 SIRE(SIRE) / RSD
дин.--
1 SIRE(SIRE) / UZS
soʻm--
1 SIRE(SIRE) / ALL
L--
1 SIRE(SIRE) / ANG
ƒ--
1 SIRE(SIRE) / AWG
ƒ--
1 SIRE(SIRE) / BBD
$--
1 SIRE(SIRE) / BAM
KM--
1 SIRE(SIRE) / BIF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / BND
$--
1 SIRE(SIRE) / BSD
$--
1 SIRE(SIRE) / JMD
$--
1 SIRE(SIRE) / KHR
--
1 SIRE(SIRE) / KMF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / LAK
--
1 SIRE(SIRE) / LKR
රු--
1 SIRE(SIRE) / MDL
L--
1 SIRE(SIRE) / MGA
Ar--
1 SIRE(SIRE) / MOP
P--
1 SIRE(SIRE) / MVR
--
1 SIRE(SIRE) / MWK
MK--
1 SIRE(SIRE) / MZN
MT--
1 SIRE(SIRE) / NPR
रु--
1 SIRE(SIRE) / PYG
--
1 SIRE(SIRE) / RWF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / SBD
$--
1 SIRE(SIRE) / SCR
--
1 SIRE(SIRE) / SRD
$--
1 SIRE(SIRE) / SVC
$--
1 SIRE(SIRE) / SZL
L--
1 SIRE(SIRE) / TMT
m--
1 SIRE(SIRE) / TND
د.ت--
1 SIRE(SIRE) / TTD
$--
1 SIRE(SIRE) / UGX
Sh--
1 SIRE(SIRE) / XAF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / XCD
$--
1 SIRE(SIRE) / XOF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / XPF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / BWP
P--
1 SIRE(SIRE) / BZD
$--
1 SIRE(SIRE) / CVE
$--
1 SIRE(SIRE) / DJF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / DOP
$--
1 SIRE(SIRE) / DZD
د.ج--
1 SIRE(SIRE) / FJD
$--
1 SIRE(SIRE) / GNF
Fr--
1 SIRE(SIRE) / GTQ
Q--
1 SIRE(SIRE) / GYD
$--
1 SIRE(SIRE) / ISK
kr--

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SIRE Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SIRE (SIRE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SIRE qiyməti -- USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SIRE / USD cari qiyməti nədir?
SIRE / USD cari qiyməti -- təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SIRE üçün bazar dəyəri nədir?
SIRE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SIRE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SIRE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SIRE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SIRE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SIRE qiyməti (ATL) nədir?
SIRE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SIRE ticarət həcmi nədir?
SIRE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SIRE bu il daha da yüksələcək?
SIRE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SIRE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:31:57 (UTC+8)

SIRE (SIRE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SIRE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SIRE
SIRE
USD
USD

1 SIRE = -- USD

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

