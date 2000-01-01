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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Süni intellekt tətbiqləri tokenləri

Süni intellekt tətbiqləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11344
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
2
VVV
VVV
VVV
$ 14.0403
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66264
+1.19%
+4.39%
-6.48%
$ 276.10M
$ 1.11M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0089129
-1.31%
-6.11%
+68.52%
$ 203.94M
$ 72.62M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009175
-0.93%
+1.47%
-26.37%
$ 98.90M
$ 94.85M
6
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293609
-0.16%
0.00%
-0.61%
$ 71.95M
$ 629.04K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1718
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
8
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.26703
-0.31%
+18.01%
-6.16%
$ 53.42M
$ 8.35M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003371
-0.06%
+5.12%
+3.79%
$ 42.51M
$ 31.35M
10
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.19293
+1.36%
-18.73%
-78.56%
$ 31.48M
$ 8.45M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01984
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
12
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07563
-0.84%
-1.42%
-2.57%
$ 23.15M
$ 1.30M
13
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002304
+0.13%
+1.01%
-12.38%
$ 22.92M
$ 240.74M
14
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001324
0.00%
-8.12%
-12.78%
$ 22.24M
$ 7.55M
15
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.02457
-0.28%
-0.08%
-9.96%
$ 20.83M
$ 2.31M
16
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2964
+2.73%
+2.05%
-2.01%
$ 20.58M
$ 204.04K
17
Rei
Rei
REI
$ 0.01904275
+1.57%
-0.14%
-22.61%
$ 19.04M
$ 492.71K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019584
-0.10%
+0.63%
-5.79%
$ 18.27M
$ 3.12M
19
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01609
+0.12%
-2.55%
-2.73%
$ 16.79M
$ 4.28M
20
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008109
+0.02%
-0.80%
+7.58%
$ 16.25M
$ 10.25M
21
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.324994
-0.10%
-0.10%
-6.00%
$ 14.21M
$ 1.02M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.11
+0.25%
-0.98%
-3.50%
$ 11.95M
$ 6.03K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02801
0.00%
-2.13%
-6.23%
$ 10.91M
$ 95.50K
24
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03075
-0.16%
-2.51%
-2.70%
$ 10.59M
$ 2.51M
25
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0625
+0.16%
+1.47%
+0.81%
$ 9.20M
$ 192.12K
26
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03512
+0.23%
+0.32%
-2.88%
$ 8.96M
$ 2.57M
27
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.584461
-0.04%
-0.03%
+1.23%
$ 8.88M
$ 1.46K
28
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.009062
-1.96%
-10.67%
-21.01%
$ 6.80M
$ 6.10M
29
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.00421
+0.24%
-7.88%
-4.75%
$ 5.29M
$ 1.87M
30
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002974
+0.20%
+0.68%
-2.49%
$ 5.15M
$ 5.56M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004908
+0.93%
-0.81%
+0.04%
$ 4.89M
$ 11.64M
32
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.004927
+0.18%
+0.57%
-1.40%
$ 3.21M
$ 12.14M
33
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00237215
+0.27%
+0.33%
+32.33%
$ 2.37M
$ 204.63K
34
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00033155
+0.50%
--
-3.48%
$ 2.32M
$ 359.68
35
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060964
0.00%
--
+0.74%
$ 2.32M
$ 7.45
36
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00057719
+0.47%
-0.01%
-0.96%
$ 2.07M
$ 49.39K
37
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00194642
+0.20%
+0.01%
+1.81%
$ 1.95M
$ 398.46
38
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018992
0.00%
-0.00%
+2.63%
$ 1.89M
$ 28.38
39
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
40
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-0.48%
$ 1.53M
$ 243.44
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.47572E-7
+1.03%
+10.10%
+20.68%
$ 1.18M
--
42
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 34.64
+0.09%
+0.00%
+6.62%
$ 1.04M
$ 31.91
43
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00100204
+0.17%
--
+2.18%
$ 1.00M
$ 184.63
44
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00228
+0.44%
-6.22%
+1.35%
$ 896.32K
$ 2.90M
45
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00079172
+0.18%
-0.01%
-17.00%
$ 791.72K
$ 3.17K
46
NODE
NODE
NODE
$ 0.005895
+0.26%
+0.34%
+1.01%
$ 786.61K
$ 10.54M
47
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250362
0.00%
--
-0.22%
$ 724.77K
$ 65.67
48
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.640671
+2.85%
+0.02%
-4.83%
$ 640.67K
$ 1.24K
49
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.00056786
+0.08%
+0.04%
-14.66%
$ 567.86K
$ 1.24K
50
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 5.417E-5
+0.07%
+1.00%
+0.99%
$ 541.64K
--

Tez-tez verilən suallar

Süni intellekt tətbiqləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Süni intellekt tətbiqləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 169 tokenləri və ümumi $3.30B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Süni intellekt tətbiqləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Süni intellekt tətbiqləri tokenləri arasında WSDM son 24 saat ərzində 349.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Süni intellekt tətbiqləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 169 Süni intellekt tətbiqləri tokeni izləyir. Populyar Süni intellekt tətbiqləri tokenlərinə M, VVV, VELVET daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Süni intellekt tətbiqləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Süni intellekt tətbiqləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.30B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt tətbiqləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.