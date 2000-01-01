AI agentləri istifadəçilər adından tranzaksiyalar həyata keçirə və ya smart müqavilələri idarə edə bilən süni intellektlə təchiz olunmuş müstəqil proqram təminatı obyektləridir. Bu sektordakı blokçeynlər bu ağıllı agentləri işlətmək üçün lazım olan mərkəzləşdirilməmiş infrastruktur və hesablama resursları təmin edir. Onların yerli tokenləri AI tərtibatçılarını stimullaşdırır, hesablama gücünü maliyyələşdirir və botlar arasında mikrotranzaksiyaları asanlaşdırır.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt agentləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.