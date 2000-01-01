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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı AI agenti tokenləri

AI agentləri istifadəçilər adından tranzaksiyalar həyata keçirə və ya smart müqavilələri idarə edə bilən süni intellektlə təchiz olunmuş müstəqil proqram təminatı obyektləridir. Bu sektordakı blokçeynlər bu ağıllı agentləri işlətmək üçün lazım olan mərkəzləşdirilməmiş infrastruktur və hesablama resursları təmin edir. Onların yerli tokenləri AI tərtibatçılarını stimullaşdırır, hesablama gücünü maliyyələşdirir və botlar arasında mikrotranzaksiyaları asanlaşdırır.

#
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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7769
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
2
VVV
VVV
VVV
$ 14.0403
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5746
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
4
FET
FET
FET
$ 0.1214
-0.25%
-0.90%
-10.29%
$ 273.78M
$ 3.04M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.255
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05887
+0.48%
-1.04%
+1.80%
$ 114.54M
$ 969.54K
7
S
S
S
$ 0.02135
+0.14%
-0.47%
-6.12%
$ 61.40M
$ 2.92M
8
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02495
-0.08%
+1.79%
+0.72%
$ 55.26M
$ 2.61M
9
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02756
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003371
-0.06%
+5.12%
+3.79%
$ 42.51M
$ 31.35M
11
Talus
Talus
US
$ 0.01733
+1.34%
+0.52%
-41.19%
$ 38.19M
$ 1.93M
12
Threshold
Threshold
T
$ 0.003268
+0.12%
+0.28%
-4.54%
$ 36.35M
$ 16.49M
13
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.037726
-2.31%
-12.69%
-33.75%
$ 31.39M
$ 34.82M
14
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004587
0.00%
-0.56%
-0.69%
$ 30.80M
$ 3.45M
15
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03704
-0.16%
-0.54%
+2.17%
$ 28.58M
$ 5.27M
16
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01894319
+0.18%
+0.00%
+1.47%
$ 28.46M
$ 38.98K
17
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01984
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
18
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.287
+0.96%
-2.43%
+6.15%
$ 24.78M
$ 202.66K
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002537
+0.47%
-0.51%
-0.47%
$ 23.97M
$ 22.03M
20
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07563
-0.84%
-1.42%
-2.57%
$ 23.15M
$ 1.30M
21
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002304
+0.13%
+1.01%
-12.38%
$ 22.92M
$ 240.74M
22
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03828
+0.55%
+0.13%
-3.56%
$ 21.17M
$ 1.96M
23
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002524
0.00%
-1.25%
+0.92%
$ 20.69M
$ 22.38M
24
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019584
-0.10%
+0.63%
-5.79%
$ 18.27M
$ 3.12M
25
Phala
Phala
PHA
$ 0.02142
+0.42%
-0.70%
-4.13%
$ 17.95M
$ 2.71M
26
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02279
0.00%
-5.16%
-5.63%
$ 17.55M
$ 103.51K
27
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017569
+0.94%
-1.84%
+5.39%
$ 17.54M
$ 5.92M
28
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01742
+0.40%
+0.06%
-4.40%
$ 17.35M
$ 3.51M
29
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 1.9
0.00%
-0.01%
-12.44%
$ 16.50M
$ 18.41K
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0005952
-0.35%
-1.02%
-4.95%
$ 15.66M
$ 94.40M
31
AEON
AEON
AEON
$ 0.08033
-0.83%
-10.48%
+47.04%
$ 15.36M
$ 4.45M
32
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001851
+1.42%
-3.99%
+3.18%
$ 14.83M
$ 37.15M
33
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04465
-0.18%
-1.17%
-8.70%
$ 14.13M
$ 1.42M
34
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04028
+0.35%
+1.00%
+1.00%
$ 13.53M
$ 1.88M
35
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13569
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
36
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.05247
+0.01%
-0.00%
-10.20%
$ 12.49M
$ 4.62K
37
AVA
AVA
AVA
$ 0.17
+0.30%
-1.45%
-7.17%
$ 12.43M
$ 296.49K
38
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001612
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
39
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04251
-0.91%
+2.29%
-19.34%
$ 10.84M
$ 2.82M
40
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.04354
0.00%
-11.39%
+1.50%
$ 9.96M
$ 3.75M
41
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02093
+0.38%
-1.55%
-4.95%
$ 9.69M
$ 3.18M
42
ALI
ALI
ALI
$ 0.001044
0.00%
0.00%
-0.48%
$ 9.52M
$ 7.13M
43
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0625
+0.16%
+1.47%
+0.81%
$ 9.20M
$ 192.12K
44
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.584461
-0.04%
-0.03%
+1.23%
$ 8.88M
$ 1.46K
45
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.010613
-0.07%
+1.31%
-10.63%
$ 8.16M
$ 6.08M
46
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004575
-0.57%
-3.28%
-7.64%
$ 8.15M
$ 69.05M
47
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008071
-0.87%
-3.70%
-1.08%
$ 8.06M
$ 8.31M
48
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00968325
+0.07%
+0.03%
+4.07%
$ 8.04M
$ 446.65K
49
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.179
-0.50%
-1.32%
+4.18%
$ 7.73M
$ 482.25K
50
Foom
Foom
FOOM
$ 4.2801E-8
0.00%
+0.20%
+0.32%
$ 7.49M
--

Tez-tez verilən suallar

Web3 ekosistemində AI agenti kriptovalyutaları hansılardır?
AI agenti kriptovalyutaları süni intellekt ilə idarə olunan müstəqil proqram təminatlarının fəaliyyətini təmin edir. AI agentləri müstəqil olaraq smart müqavilələr bağlaya, rəqəmsal aktivlərlə ticarət edə və insan istifadəçiləri adından məlumatları emal edə bilərlər.
Blokçeyn şəbəkələri AI agenti tətbiqlərini necə dəstəkləyir?
Blokçeyn şəbəkələri AI agenti tətbiqlərinin mərkəzləşdirilmiş korporativ nəzarət olmadan müstəqil şəkildə işləməsi üçün zəruri olan mərkəzləşdirilməmiş hesablama resurslarını, məlumatların təhlükəsiz saxlanmasını və şəffaf tranzaksiya qeydləri kitabçalarını təmin edir.
AI agenti tokenlərinin əsas istifadə halı nədir?
AI agenti tokenləri əsasən süni intellekt modelləri ilə tələb olunan nəhəng hesablama gücünün ödənilməsi, AI tərtibatçılarını stimullaşdırmaq və müxtəlif AI botları arasında avtomatlaşdırılmış mikrotranzaksiyaları asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur.
AI agentləri mərkəzləşdirilməmiş birjalarda kriptovalyutalarla müstəqil şəkildə ticarət edə bilər?
Bəli, tərtibatçılar AI agentlərini bazar trendlərini davamlı olaraq analiz etmək və müəyyən bazar şərtləri yerinə yetirildikdə mərkəzləşdirilməmiş birjalarda yüksək tezlikli treydinq strategiyalarını avtomatik olaraq həyata keçirmək üçün proqramlaşdıra bilərlər.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt agentləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.