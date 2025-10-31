Bugünkü canlı RHEA qiyməti 0.02137 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RHEA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RHEA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı RHEA qiyməti 0.02137 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RHEA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RHEA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RHEA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RHEA Qiymət Məlumatları

RHEA Whitepaper

RHEA Rəsmi Veb-saytı

RHEA Tokenomikası

RHEA Qiymət Proqnozu

RHEA Qiymət Tarixçəsi

RHEA Alış Bələdçisi

RHEA / Fiat Valyuta Çevirən

RHEA Spot

RHEA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

RHEA Logosu

RHEA qiyməti(RHEA)

1 RHEA / USD Canlı Qiyməti:

$0,02137
$0,02137$0,02137
-0,55%1D
USD
RHEA (RHEA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:21 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,021
$ 0,021$ 0,021
24 saat Aşağı
$ 0,02307
$ 0,02307$ 0,02307
24 saat Yüksək

$ 0,021
$ 0,021$ 0,021

$ 0,02307
$ 0,02307$ 0,02307

$ 0,11587934887394663
$ 0,11587934887394663$ 0,11587934887394663

$ 0,020352346204807015
$ 0,020352346204807015$ 0,020352346204807015

-0,05%

-0,54%

-9,57%

-9,57%

RHEA (RHEA) canlı qiyməti $ 0,02137. RHEA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,021 və ən yüksək $ 0,02307 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RHEA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,11587934887394663, ən aşağı qiyməti isə $ 0,020352346204807015 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RHEA son bir saat ərzində -0,05%, 24 saat ərzində -0,54% və son 7 gündə isə -9,57% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

RHEA (RHEA) Bazar Məlumatları

No.1514

$ 4,27M
$ 4,27M$ 4,27M

$ 103,85K
$ 103,85K$ 103,85K

$ 21,37M
$ 21,37M$ 21,37M

200,00M
200,00M 200,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

20,00%

NEAR

RHEA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,27M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 103,85K təşkil edir. RHEA üzrə dövriyyədə olan təklif 200,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,37M təşkil edir.

RHEA (RHEA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün RHEA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001182-0,54%
30 Gün$ -0,00926-30,24%
60 Gün$ -0,03106-59,25%
90 Gün$ -0,06085-74,01%
Bugünkü RHEA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RHEA $ -0,0001182 (-0,54%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

RHEA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00926 (-30,24%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

RHEA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RHEA $ -0,03106 (-59,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

RHEA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,06085 (-74,01%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

RHEA (RHEA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi RHEA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

RHEA (RHEA) Nədir?

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC RHEA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RHEA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə RHEA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız RHEA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

RHEA Qiymət Proqnozu (USD)

RHEA (RHEA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? RHEA (RHEA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? RHEA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

RHEA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RHEA (RHEA) Tokenomikası

RHEA (RHEA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RHEA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

RHEA (RHEA) necə alınır?

Necə RHEA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım RHEA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RHEA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 RHEA(RHEA) / VND
562,35155
1 RHEA(RHEA) / AUD
A$0,0324824
1 RHEA(RHEA) / GBP
0,0160275
1 RHEA(RHEA) / EUR
0,0183782
1 RHEA(RHEA) / USD
$0,02137
1 RHEA(RHEA) / MYR
RM0,0895403
1 RHEA(RHEA) / TRY
0,8979674
1 RHEA(RHEA) / JPY
¥3,26961
1 RHEA(RHEA) / ARS
ARS$30,7480108
1 RHEA(RHEA) / RUB
1,7083178
1 RHEA(RHEA) / INR
1,8938094
1 RHEA(RHEA) / IDR
Rp350,3278128
1 RHEA(RHEA) / PHP
1,2550601
1 RHEA(RHEA) / EGP
￡E.1,0093051
1 RHEA(RHEA) / BRL
R$0,1149706
1 RHEA(RHEA) / CAD
C$0,0297043
1 RHEA(RHEA) / BDT
2,6126962
1 RHEA(RHEA) / NGN
30,9260229
1 RHEA(RHEA) / COP
$82,8292652
1 RHEA(RHEA) / ZAR
R.0,3686325
1 RHEA(RHEA) / UAH
0,8973263
1 RHEA(RHEA) / TZS
T.Sh.52,50609
1 RHEA(RHEA) / VES
Bs4,72277
1 RHEA(RHEA) / CLP
$20,13054
1 RHEA(RHEA) / PKR
Rs6,0297592
1 RHEA(RHEA) / KZT
11,336785
1 RHEA(RHEA) / THB
฿0,690251
1 RHEA(RHEA) / TWD
NT$0,6567001
1 RHEA(RHEA) / AED
د.إ0,0784279
1 RHEA(RHEA) / CHF
Fr0,017096
1 RHEA(RHEA) / HKD
HK$0,1658312
1 RHEA(RHEA) / AMD
֏8,1812908
1 RHEA(RHEA) / MAD
.د.م0,1978862
1 RHEA(RHEA) / MXN
$0,3957724
1 RHEA(RHEA) / SAR
ريال0,0801375
1 RHEA(RHEA) / ETB
Br3,2856375
1 RHEA(RHEA) / KES
KSh2,7607903
1 RHEA(RHEA) / JOD
د.أ0,01515133
1 RHEA(RHEA) / PLN
0,0782142
1 RHEA(RHEA) / RON
лв0,0938143
1 RHEA(RHEA) / SEK
kr0,2015191
1 RHEA(RHEA) / BGN
лв0,0361153
1 RHEA(RHEA) / HUF
Ft7,1711309
1 RHEA(RHEA) / CZK
0,4491974
1 RHEA(RHEA) / KWD
د.ك0,00653922
1 RHEA(RHEA) / ILS
0,0694525
1 RHEA(RHEA) / BOB
Bs0,1476667
1 RHEA(RHEA) / AZN
0,036329
1 RHEA(RHEA) / TJS
SM0,196604
1 RHEA(RHEA) / GEL
0,0579127
1 RHEA(RHEA) / AOA
Kz19,5875283
1 RHEA(RHEA) / BHD
.د.ب0,00803512
1 RHEA(RHEA) / BMD
$0,02137
1 RHEA(RHEA) / DKK
kr0,1378365
1 RHEA(RHEA) / HNL
L0,5611762
1 RHEA(RHEA) / MUR
0,9719076
1 RHEA(RHEA) / NAD
$0,3679914
1 RHEA(RHEA) / NOK
kr0,2147685
1 RHEA(RHEA) / NZD
$0,0371838
1 RHEA(RHEA) / PAB
B/.0,02137
1 RHEA(RHEA) / PGK
K0,0901814
1 RHEA(RHEA) / QAR
ر.ق0,0777868
1 RHEA(RHEA) / RSD
дин.2,1634988
1 RHEA(RHEA) / UZS
soʻm257,4698203
1 RHEA(RHEA) / ALL
L1,7871731
1 RHEA(RHEA) / ANG
ƒ0,0382523
1 RHEA(RHEA) / AWG
ƒ0,038466
1 RHEA(RHEA) / BBD
$0,04274
1 RHEA(RHEA) / BAM
KM0,0359016
1 RHEA(RHEA) / BIF
Fr63,21246
1 RHEA(RHEA) / BND
$0,027781
1 RHEA(RHEA) / BSD
$0,02137
1 RHEA(RHEA) / JMD
$3,4168493
1 RHEA(RHEA) / KHR
85,8232022
1 RHEA(RHEA) / KMF
Fr9,03951
1 RHEA(RHEA) / LAK
464,5652081
1 RHEA(RHEA) / LKR
රු6,5052417
1 RHEA(RHEA) / MDL
L0,3607256
1 RHEA(RHEA) / MGA
Ar95,829491
1 RHEA(RHEA) / MOP
P0,17096
1 RHEA(RHEA) / MVR
0,326961
1 RHEA(RHEA) / MWK
MK37,1006707
1 RHEA(RHEA) / MZN
MT1,365543
1 RHEA(RHEA) / NPR
रु3,0315482
1 RHEA(RHEA) / PYG
151,55604
1 RHEA(RHEA) / RWF
Fr31,00787
1 RHEA(RHEA) / SBD
$0,1758751
1 RHEA(RHEA) / SCR
0,3008896
1 RHEA(RHEA) / SRD
$0,8280875
1 RHEA(RHEA) / SVC
$0,1869875
1 RHEA(RHEA) / SZL
L0,3679914
1 RHEA(RHEA) / TMT
m0,074795
1 RHEA(RHEA) / TND
د.ت0,06278506
1 RHEA(RHEA) / TTD
$0,1446749
1 RHEA(RHEA) / UGX
Sh74,45308
1 RHEA(RHEA) / XAF
Fr12,09542
1 RHEA(RHEA) / XCD
$0,057699
1 RHEA(RHEA) / XOF
Fr12,09542
1 RHEA(RHEA) / XPF
Fr2,20111
1 RHEA(RHEA) / BWP
P0,286358
1 RHEA(RHEA) / BZD
$0,0429537
1 RHEA(RHEA) / CVE
$2,0327144
1 RHEA(RHEA) / DJF
Fr3,78249
1 RHEA(RHEA) / DOP
$1,3713129
1 RHEA(RHEA) / DZD
د.ج2,7774589
1 RHEA(RHEA) / FJD
$0,0482962
1 RHEA(RHEA) / GNF
Fr185,81215
1 RHEA(RHEA) / GTQ
Q0,1636942
1 RHEA(RHEA) / GYD
$4,4733821
1 RHEA(RHEA) / ISK
kr2,67125

RHEA Mənbəyi

RHEA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi RHEA Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: RHEA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü RHEA (RHEA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RHEA qiyməti 0,02137 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RHEA / USD cari qiyməti nədir?
RHEA / USD cari qiyməti $ 0,02137 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
RHEA üçün bazar dəyəri nədir?
RHEA üçün bazar dəyəri $ 4,27M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RHEA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RHEA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 200,00M USD təşkil edir.
RHEA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RHEA ATH qiyməti olan 0,11587934887394663 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RHEA qiyməti (ATL) nədir?
RHEA ATL qiyməti olan 0,020352346204807015 USD dəyərinə endi.
RHEA ticarət həcmi nədir?
RHEA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 103,85K USD.
RHEA bu il daha da yüksələcək?
RHEA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RHEA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:21 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RHEA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0,02137 USD

RHEA Ticarəti Edin

RHEA/USDT
$0,02137
$0,02137$0,02137
-0,51%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.719,29
$109.719,29$109.719,29

+1,86%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.848,15
$3.848,15$3.848,15

+1,97%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03033
$0,03033$0,03033

+21,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,44
$186,44$186,44

+0,73%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.848,15
$3.848,15$3.848,15

+1,97%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.719,29
$109.719,29$109.719,29

+1,86%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,44
$186,44$186,44

+0,73%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4808
$2,4808$2,4808

+1,10%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18543
$0,18543$0,18543

+2,63%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003277
$0,003277$0,003277

-34,46%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002932
$0,0002932$0,0002932

+369,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020601
$0,0020601$0,0020601

+2.189,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020601
$0,0020601$0,0020601

+2.189,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32336
$0,32336$0,32336

+160,58%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000093
$0,000000000000000000000093$0,000000000000000000000093

+97,87%