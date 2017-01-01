Render (RENDER) Tokenomikası
Render (RENDER) Məlumatları
Render (RENDER) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Render (RENDER) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Render (RENDER) Tokenin Dərin Analizi
RENDER tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Overview
Render Network’s RENDER token underpins a decentralized GPU compute marketplace, facilitating payments, incentives, and governance. The tokenomics have evolved, especially with the migration from Ethereum (RNDR) to Solana (RENDER), and are governed by a series of community-approved proposals (notably RNP-001, RNP-003, RNP-006, RNP-013, and RNP-015).
Issuance Mechanism
- Burn-Mint Equilibrium (BME) Model:
RENDER operates under a BME model, where tokens are minted and burned to balance network demand and supply.
- Emissions: New tokens are emitted on a predictable, declining schedule, with specifics governed by community proposals.
- Solana Migration: An additional ~107.38 million tokens are being issued on Solana over ten years, distributed as rewards per an emission schedule.
- First-Year Emissions (2024): ~9.13 million RENDER minted.
- Second-Year Emissions (2025): ~5.90 million RENDER scheduled.
Allocation Mechanism
Initial and Ongoing Allocations
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Details
|Public Sale
|25%
|Sold in October 2017; included a 20% Genesis Bonus.
|RNDR Reserve
|10%
|For user acquisition, bonuses, airdrops, and future allocations.
|Foundation/Operations
|~49.15% (of emissions)
|For operations, grants, R&D, and growth.
|Node Operators
|~25.42% (of emissions)
|Rewards for completing jobs; ~90,000 RENDER/month in year two.
|Creators/AI Clients
|~25.42% (of emissions)
|Rebates for requesting services; distributed to a creator pool.
|Community Upgrade Rewards
|~12.49% (of emissions)
|Incentives for network upgrades.
- Epoch-Based Distribution: Emissions are allocated weekly (epoch), with possible adjustments via governance.
Usage and Incentive Mechanism
- Node Operators:
Earn RENDER for providing GPU compute power and completing jobs.
- Creators/Clients:
Pay for rendering/compute jobs in RENDER (or fiat, converted to RENDER and burned), and may receive rebates.
- Token Burning:
RENDER used for job payments is burned, reducing supply and rewarding contributors.
- Predictable Pricing:
Jobs can be priced in fiat, with real-time conversion to RENDER.
Locking and Unlocking Mechanism
- Vesting and Unlocks:
Emissions and allocations follow a predefined schedule, with tokens distributed over time to various stakeholders.
- No Immediate Unlock Table:
While detailed unlock events are not available in the latest data, emissions are transparently scheduled and governed by proposals (see RNP-003, RNP-006).
- Foundation and Community Allocations:
Tokens accrue to the Foundation or are distributed per the emission schedule, with some reserved for future use and held in custody/escrow.
Migration and Upgrades
- ETH to SOL Migration:
Users can upgrade RNDR (ERC-20) to RENDER (Solana) at a 1:1 ratio via the official upgrade portal.
- Legacy and Future Supply:
Legacy RNDR tokens are being phased out, with oversupply on the old contract to be burned.
Summary Table: RENDER Token Supply & Allocation
|Metric
|Value (approx.)
|Circulating Supply
|156 million RENDER
|Total Supply
|522 million RENDER
|Max Supply
|536 million RENDER
References
- RNP-003: Emission Schedule
- RNP-006: Emissions Update
- Token Metrics Summary
- Official Upgrade Portal
Key Takeaways
- RENDER’s tokenomics are designed for long-term sustainability, balancing supply via burn-mint mechanisms and predictable emissions.
- Incentives are aligned for both supply (node operators) and demand (creators/clients) sides.
- Governance and transparency are central, with all major changes subject to community proposals and votes.
- Unlocking and vesting are managed via emission schedules, with no evidence of abrupt or large unlocks that could destabilize the ecosystem.
For the most current and granular unlock data, refer to the official governance proposals and the Render Foundation’s public disclosures.
Render (RENDER) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Render (RENDER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RENDER token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
RENDER tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 RENDER = 3,569 USD