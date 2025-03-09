Pentagon Games (PEN) Tokenomikası
Pentagon Games (PEN) Məlumatları
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
Pentagon Games (PEN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Pentagon Games (PEN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Pentagon Games (PEN) Tokenin Dərin Analizi
PEN tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Overview
Penguin (PENGU) is a meme token associated with the Pudgy Penguins ecosystem. It is primarily an SPL token on Solana, with cross-chain deployments as an ERC-20 on Ethereum and Abstract via LayerZero OFT technology. The maximum supply is approximately 88.89 billion PENGU.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution: PENGU was distributed via an airdrop to holders of Pudgy Penguins, Lil Pudgys, and Pudgy Rods NFTs, as well as to OG Ethereum and Solana wallets, DeFi participants, Pudgy Penguin Soulbound token holders, and FTT tokenholders.
- No Ongoing Issuance: There is no evidence of ongoing inflation or additional issuance mechanisms beyond the initial airdrop.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (PENGU)
|% of Max Supply
|Vesting/Locking Details
|Pudgy Community
|~23.02B
|~25.90%
|Airdrop, no vesting
|Other Communities
|~21.44B
|~24.12%
|Airdrop, no vesting
|Current & Future Team
|~15.82B
|~17.80%
|1-year cliff, 3-year vesting
|Liquidity
|~10.98B
|~12.35%
|Unlocked for liquidity provision
|Company
|~10.20B
|~11.48%
|1-year cliff, 3-year vesting
|Proliferation
|~3.56B
|~4.00%
|Not specified
|Public Good
|~3.56B
|~4.00%
|Not specified
|FTT Holders
|~0.31B
|~0.35%
|Airdrop, no vesting
- Airdrop Claim Period: Originally planned until March 9, 2025, but ended early on February 9, 2025, due to bot activity.
- Burn Event: Over 12.00 billion PENGU (~13.69% of supply) unclaimed from the airdrop were burned on February 5, 2025.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PENGU is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.
- No Incentives: There are no mechanisms for earning fees, additional tokens, or compensation by holding or using PENGU.
- No Governance: PENGU holders have no voting rights, claims on capital, or profit-sharing. The project team retains full control over protocol changes.
Locking and Unlocking Mechanism
- Team & Company Allocations: Both are subject to a 1-year cliff followed by a 3-year vesting schedule. This means tokens allocated to these groups are locked for the first year, then gradually released over the next three years.
- Other Allocations: Most airdropped tokens were immediately available, with no vesting or locking.
- No Public Unlock Schedule: The project team did not disclose allocation addresses or a detailed unlock calendar.
Token Distribution and Concentration
- Top Holders: As of April 2025, the top 10 Solana wallet addresses hold ~65.84% of the supply. The second-largest holder is a burn address.
- Bridged Supply: Portions of PENGU are bridged to Abstract and Ethereum, with significant concentration among a few addresses on each chain.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|One-time airdrop, no ongoing issuance
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Meme token, speculative trading only
|Incentives
|None
|Locking
|Team/Company: 1-year cliff + 3-year vesting; others: mostly unlocked
|Unlocking Time
|Team/Company unlocks over 4 years from TGE; airdrop tokens unlocked at distribution
|Burns
|One-time burn of unclaimed airdrop tokens (Feb 5, 2025)
|Governance
|None; project team retains all control
Additional Notes
- No Buyback/Burn Mechanism: Aside from the one-time burn, there are no ongoing or planned buyback/burn programs.
- No Superuser Privileges: The project team retains the ability to make protocol changes, but there is no evidence of superuser privileges to modify user balances.
- No Privacy Features: PENGU does not anonymize transactions.
Conclusion
PENGU is a meme token with a simple economic structure: a large, one-time airdrop, significant allocations to the team and company with standard vesting, and no ongoing utility, incentives, or governance. Its primary function is speculative trading, and its supply is highly concentrated among a few addresses, with most tokens now unlocked except for team/company allocations under vesting.
If you need more granular details (such as a full unlock schedule or wallet-level distribution), please specify.
Pentagon Games (PEN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Pentagon Games (PEN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PEN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PEN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 PEN = 0,001886 USD