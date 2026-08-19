Bugünkü canlı Jersey Mike's xStock qiyməti -- AZN təşkil edir.JMKEX bazar həddi -- AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində JMKEX - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Jersey Mike's xStock qiyməti -- AZN təşkil edir.JMKEX bazar həddi -- AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində JMKEX - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Jersey Mike's xStock (JMKEX) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,00% dəyişkənlik ilə -- təşkil edir. Cari JMKEX - AZN konvertasiya dərəcəsi JMKEX üzrə -- təşkil edir.
Jersey Mike's xStock hazırda -- bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və -- JMKEX dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində JMKEX bazar aktivliyini əks etdirən -- (aşağı) və -- (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi --, ən aşağı isə -- təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində JMKEX son bir saatda -- və son 7 gündə -- hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
Jersey Mike's xStock (JMKEX) Bazar Məlumatları
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Jersey Mike's xStock üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JMKEX üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.
Jersey Mike's xStock qiymət tarixçəsi AZN
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
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Jersey Mike's xStock (JMKEX) Qiymət Tarixçəsi AZN
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Jersey Mike's xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
Dövr
Dəyişiklik (AZN)
Dəyişiklik (%)
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Bugünkü Jersey Mike's xStock Qiymət Dəyişikliyi
Bu gün JMKEX -- (--) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Jersey Mike's xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi
Son 30 gündə qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Jersey Mike's xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi
Baxış 60 günə genişləndirildikdə JMKEX -- (--) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
Jersey Mike's xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi
90 günlük trendə baxdıqda qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Jersey Mike's xStock üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Jersey Mike's xStock (JMKEX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, JMKEX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Jersey Mike's xStock (JMKEX) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Jersey Mike's xStock qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
MEXC alətləri Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Jersey Mike's xStock qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Jersey Mike's xStock Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə JMKEX qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
Jersey Mike's xStock (JMKEX) Nədir?
JMKEX is a tokenized equity asset offering price exposure to Jersey Mike’s Subs (NYSE: JMKE), America’s leading fast-casual sub sandwich chain with over 3,300 stores across the US and Canada. Issued under the xStocks tokenized equities framework by Backed Assets (JE) Limited, JMKEx bridges traditional US equity IPOs with Web3 liquidity, with every token backed 1:1 by real underlying shares held in regulated custody.
Jersey Mike's xStock Mənbəyi
Jersey Mike's xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Jersey Mike's xStock Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Jersey Mike's xStock nə qədər olacaq?
Əgər Jersey Mike's xStock illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Jersey Mike's xStock qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Jersey Mike's xStock nə qədərdir?
Bu gün Jersey Mike's xStock qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Jersey Mike's xStock Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Jersey Mike's xStock davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, JMKEX investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Jersey Mike's xStock üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində Jersey Mike's xStock son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Jersey Mike's xStock qiyməti nə qədərdir?
Canlı JMKEX qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Jersey Mike's xStock qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə JMKEX qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Jersey Mike's xStock qiymətinə nə təsir edir?
JMKEX qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
64.336,68
-0,78%
ETH
1.910,86
-0,33%
GOLD(XAUT)
4.334,24
-0,50%
USDC
1,00074
0,00%
SOL
76,84
-0,44%
MEXC-də JMKEX üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və JMKEX/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Jersey Mike's xStock qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Jersey Mike's xStock qiyməti artacaq?
Jersey Mike's xStock qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Jersey Mike's xStock (JMKEX) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 13:16:13 (UTC+8)
Jersey Mike's xStock (JMKEX) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Jersey Mike's xStock haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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