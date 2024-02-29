Ethena (ENA) Tokenomikası
Ethena (ENA) Məlumatları
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.
Ethena (ENA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Ethena (ENA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Ethena (ENA) Tokenin Dərin Analizi
ENA tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Overview
Ethena (ENA) is the governance and utility token of the Ethena protocol, which issues the synthetic stablecoin USDe. The token economics of ENA are designed to incentivize ecosystem growth, align stakeholders, and ensure long-term protocol sustainability. Below is a comprehensive breakdown of the issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables for clarity.
Issuance Mechanism
- Initial Minting: ENA tokens were initially minted at launch. The protocol includes a
mintfunction, controlled by a multi-signature wallet, which allows for additional issuance up to 10% of the total token supply, but only once every 365 days. The first mint counted as the initial issuance, so no further minting can occur until at least April 2, 2025.
- Inflation Control: The
MAX_INFLATIONvariable restricts the total number of tokens that can be minted, and the
MINT_WAIT_PERIODenforces a minimum interval between mints.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Start
|Vesting/Unlock Details
|Binance Launchpool
|2.00%
|2024-04-02
|Distributed at launch
|Investors
|25.00%
|2025-03-06
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Core Contributors
|30.00%
|2025-03-06
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Foundation
|15.00%
|2025-03-06
|3-year linear monthly vesting (unlock dates not fully disclosed)
|Ecosystem (incl. Airdrop)
|28.00%
|2024-03-06
|10% airdropped in first/second season, remainder for ongoing ecosystem initiatives
Key Unlock Events:
- Airdrop: 10% of the ecosystem allocation was distributed as airdrops in the first and second reward seasons (March 2024).
- Ecosystem Development: Ongoing, with a portion held by a DAO-controlled multisig for future campaigns and partnerships.
Usage and Incentive Mechanisms
- Governance: ENA holders will be able to vote on protocol parameters, risk management, collateral composition, exchange/custodian exposure, DEX integrations, cross-chain initiatives, product prioritization, community grants, Reserve Fund sizing, and yield distribution.
- Staking and Locking: Users can lock ENA to receive sENA, a liquid receipt token that earns rewards (initially from unclaimed airdrop ENA). sENA is composable in DeFi and is intended to reward long-term aligned users.
- Restaking: ENA can be restaked in partnership with Symbiotic to provide economic security for cross-chain USDe transfers and future Ethena Network applications.
- Liquidity Incentives: USDe and ENA holders are incentivized to provide liquidity on platforms like Curve and Uniswap through campaigns (e.g., Shard and Sats campaigns).
- Points Campaigns: Users earn points (shards, sats) for holding, staking, locking, and providing liquidity, which can be converted into ENA or other rewards.
Example: Shard Distribution (as of Feb 29, 2024)
|Activity
|TVL ($M)
|Shard Boost (per $/day)
|New Shards Distributed (M)
|Locking LP Tokens
|125
|20
|2,500
|Hold Pendle USDe YT or SY in Pool
|59
|10
|590
|Lock USDe
|160
|10
|1,597
|Buy and Hold USDe
|104
|5
|519
|Stake and Hold sUSDe
|195
|1
|195
|Invite Bonus
|~10%
|~10%
|54
|Total
|~580
|-
|5,455
Locking Mechanism
- ENA Locking: ENA can be locked to receive sENA, which is liquid and can be used in DeFi. Locking aligns users with long-term protocol growth and grants access to additional rewards.
- USDe Locking: USDe can be locked to earn boosted rewards in points campaigns.
- Unstaking/Unlocking: sUSDe and USDe lockers can initiate an unlock process, which takes 7 days before withdrawal is possible. There are no minimum/maximum staking amounts.
Unlocking Time and Vesting
|Recipient
|Unlock Start
|Unlock Type
|Amount per Period
|Periods
|Description/Notes
|Airdrop
|2024-03-06
|Instant
|450,000,000
|1
|10% of ecosystem allocation as first/second season rewards
|Ecosystem Dev.
|2024-07-05
|Instant
|500,000,000
|1
|Ongoing ecosystem initiatives
|Core Contributors
|2025-03-06
|Instant
|1,125,000,000
|1
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Ecosystem Dev.
|2025-03-06
|Monthly
|3,550,000,000
|36
|3-year linear vesting
|Foundation
|2025-03-06
|Monthly
|2,250,000,000
|36
|3-year linear vesting (unlock dates not fully disclosed)
|Investors
|2025-03-06
|Instant
|937,500,000
|1
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Core Contributors
|2025-04-06
|Monthly
|3,375,000,000
|36
|3-year linear vesting
|Investors
|2025-04-06
|Monthly
|2,812,500,000
|36
|3-year linear vesting
- Cliff and Vesting: Both core contributors and investors are subject to a 1-year cliff (no tokens unlocked before 1 year), after which 25% unlocks instantly, and the remaining 75% vests linearly over 3 years.
Additional Notes
- Multi-Sig Control: Key protocol functions, including minting and fund management, are controlled by multi-signature wallets with varying signatory requirements for security.
- No Native Staking for Security: Staking is not used to secure the network, but rather to align incentives and distribute rewards.
- Governance Rollout: DAO governance is planned for Q2 2024 and beyond, with ENA holders gaining increasing influence over protocol decisions.
Summary Table: ENA Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Initial mint, up to 10% inflation per year (not before April 2025), multi-sig controlled
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Governance, staking (sENA), restaking, liquidity incentives, campaign rewards
|Incentives
|Points campaigns (shards, sats), airdrops, sENA rewards
|Locking
|ENA → sENA (liquid, composable), USDe/sUSDe locking for boosted rewards
|Unlocking
|1-year cliff for team/investors, 3-year linear vesting, 7-day unlock for sUSDe/USDe
For further details, see the Ethena documentation and governance forum.
Ethena (ENA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Ethena (ENA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ENA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ENA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 ENA = 0,5616 USD