STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün STBL qiymət proqnozlarını əldə edin. STBL qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

STBL qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

STBL Qiymət Proqnozu
$0,09601
$0,09601$0,09601
+10,28%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:08:08 (UTC+8)

STBL 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, STBL potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,09601 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, STBL potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,100810 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, STBL üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,105851 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, STBL üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,111143 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, STBL üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,116700 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, STBL üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,122535 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə STBL qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,199597 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə STBL qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,325123 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,09601
    0,00%
  • 2026
    $ 0,100810
    5,00%
  • 2027
    $ 0,105851
    10,25%
  • 2028
    $ 0,111143
    15,76%
  • 2029
    $ 0,116700
    21,55%
  • 2030
    $ 0,122535
    27,63%
  • 2031
    $ 0,128662
    34,01%
  • 2032
    $ 0,135095
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,141850
    47,75%
  • 2034
    $ 0,148943
    55,13%
  • 2035
    $ 0,156390
    62,89%
  • 2036
    $ 0,164209
    71,03%
  • 2037
    $ 0,172420
    79,59%
  • 2038
    $ 0,181041
    88,56%
  • 2039
    $ 0,190093
    97,99%
  • 2040
    $ 0,199597
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli STBL Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,09601
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,096023
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,096102
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,096404
    0,41%
Bu Gün Üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində STBL üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,09601$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində STBL üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,096023$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün STBL (STBL) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində STBL üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,096102$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük STBL (STBL) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra STBL üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,096404$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari STBL Qiymət Statistikaları

$ 0,09601
$ 0,09601$ 0,09601

+10,28%

$ 48,02M
$ 48,02M$ 48,02M

500,00M
500,00M 500,00M

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

--

Ən son STBL qiyməti $ 0,09601 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +10,28% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,33M təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan STBL təklifi 500,00M və ümumi bazar dəyəri $ 48,02M təşkil edir.

Necə STBL (STBL) Almaq Olar?

STBL almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə STBL ala bilərsiniz. STBL almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi STBL Almağı Öyrənin

STBL Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, STBL canlı qiymət səhifəsində STBL üçün cari qiymət 0,09603 USD təşkil edir. STBL (STBL) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 STBL. Bu da ona 48,02M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,05%
    $ 0,004779
    $ 0,09923
    $ 0,08381
  • 7 Gün
    -0,15%
    $ -0,017820
    $ 0,12062
    $ 0,08381
  • 30 Gün
    -0,72%
    $ -0,25086
    $ 0,36142
    $ 0,07825
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində STBL qiymət hərəkəti 0,004779$ oldu və bu da dəyərində 0,05% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində STBL ticarəti ən yüksək 0,12062$ və ən aşağı 0,08381$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,15% dəyişib. Bu son tendensiya STBL üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda STBL qiymətində -0,72% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,25086$ qiymət artımını göstərir. Bu, STBL üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam STBL qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam STBL Qiymət Tarixçəsinə Baxın

STBL (STBL) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

STBL Qiymət Proqnozu Modulu STBL potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər STBL üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan STBL qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin STBL qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın STBL aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): STBL momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və STBL gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

STBL Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

STBL Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

STBL indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, STBL -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay STBL üçün qiymət proqnozu nədir?
STBL (STBL) qiymət proqnozu alətinə əsasən, STBL qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 STBL 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 STBL (STBL) qiyməti bu gün$0,09601 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə STBL 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə STBL üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
STBL (STBL) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 STBL qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə STBL üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, STBL (STBL) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə STBL üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, STBL (STBL) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 STBL 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 STBL (STBL) qiyməti bu gün$0,09601 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə STBL 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün STBL qiymət proqnozu nədir?
STBL (STBL) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 STBL qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:08:08 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.