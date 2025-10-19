SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün SQUID MEME qiymət proqnozlarını əldə edin. GAME qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

SQUID MEME qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

SQUID MEME Qiymət Proqnozu
$39,1946
$39,1946
-3,02%
USD
Faktiki
Proqnoz
SQUID MEME 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, SQUID MEME potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 39,1946 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, SQUID MEME potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 41,1543 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GAME üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 43,2120 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GAME üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 45,3726 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GAME üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 47,6412 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GAME üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 50,0233 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə SQUID MEME qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 81,4827 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə SQUID MEME qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 132,7268 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 39,1946
    0,00%
  • 2026
    $ 41,1543
    5,00%
  • 2027
    $ 43,2120
    10,25%
  • 2028
    $ 45,3726
    15,76%
  • 2029
    $ 47,6412
    21,55%
  • 2030
    $ 50,0233
    27,63%
  • 2031
    $ 52,5245
    34,01%
  • 2032
    $ 55,1507
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 57,9082
    47,75%
  • 2034
    $ 60,8036
    55,13%
  • 2035
    $ 63,8438
    62,89%
  • 2036
    $ 67,0360
    71,03%
  • 2037
    $ 70,3878
    79,59%
  • 2038
    $ 73,9072
    88,56%
  • 2039
    $ 77,6026
    97,99%
  • 2040
    $ 81,4827
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli SQUID MEME Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 19, 2025(Bu gün)
    $ 39,1946
    0,00%
  • October 20, 2025(Sabah)
    $ 39,1999
    0,01%
  • October 26, 2025(Bu Həftə)
    $ 39,2321
    0,10%
  • November 18, 2025(30 Gün)
    $ 39,3556
    0,41%
Bu Gün Üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu

October 19, 2025(Bu gün) tarixində GAME üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 39,1946$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu

October 20, 2025(Sabah) tarixində GAME üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 39,1999$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu

October 26, 2025(Bu Həftə) tarixində GAME üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 39,2321$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra GAME üçün proqnozlaşdırılan qiymət 39,3556$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari SQUID MEME Qiymət Statistikaları

$ 39,1946
$ 39,1946

-3,02%

--
----

--
----

$ 520,68K
$ 520,68K

--

Ən son GAME qiyməti $ 39,1946 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -3,02% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 520,68K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan GAME təklifi -- və ümumi bazar dəyəri -- təşkil edir.

Necə SQUID MEME (GAME) Almaq Olar?

GAME almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə GAME ala bilərsiniz. SQUID MEME almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi GAME Almağı Öyrənin

SQUID MEME Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, SQUID MEME canlı qiymət səhifəsində SQUID MEME üçün cari qiymət 39,1593 USD təşkil edir. SQUID MEME (GAME) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 GAME. Bu da ona --$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,01%
    $ -0,635199
    $ 42,9931
    $ 38,7
  • 7 Gün
    -0,02%
    $ -1,0146
    $ 42,9931
    $ 36,4961
  • 30 Gün
    0,37%
    $ 10,4657
    $ 42,9931
    $ 25,9075
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində SQUID MEME qiymət hərəkəti -0,635199$ oldu və bu da dəyərində -0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində SQUID MEME ticarəti ən yüksək 42,9931$ və ən aşağı 36,4961$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,02% dəyişib. Bu son tendensiya GAME üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda SQUID MEME qiymətində 0,37% dəyişiklik olub, bu da təxminən 10,4657$ qiymət artımını göstərir. Bu, GAME üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam SQUID MEME qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam GAME Qiymət Tarixçəsinə Baxın

SQUID MEME (GAME) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

SQUID MEME Qiymət Proqnozu Modulu GAME potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər SQUID MEME üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan GAME qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin SQUID MEME qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın GAME aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): GAME momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və SQUID MEME gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

GAME Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

GAME Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

GAME indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, GAME -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay GAME üçün qiymət proqnozu nədir?
SQUID MEME (GAME) qiymət proqnozu alətinə əsasən, GAME qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 GAME 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 SQUID MEME (GAME) qiyməti bu gün$39,1946 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GAME 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə GAME üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
SQUID MEME (GAME) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 GAME qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə GAME üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, SQUID MEME (GAME) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə GAME üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, SQUID MEME (GAME) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 GAME 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 SQUID MEME (GAME) qiyməti bu gün$39,1946 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GAME 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün GAME qiymət proqnozu nədir?
SQUID MEME (GAME) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 GAME qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.