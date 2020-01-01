توكنوميكس YUPFUN Token (YUPFUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول YUPFUN Token (YUPFUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات YUPFUN Token (YUPFUN) YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. الموقع الرسمي: https://yup.fun الوثيقة البيضاء: https://yup.fun/white-paper اشتر YUPFUN الآن!

توكنوميكس YUPFUN Token (YUPFUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار YUPFUN Token (YUPFUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 275.23K $ 275.23K $ 275.23K إجمالي العرض: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M العرض المتداول: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 275.23K $ 275.23K $ 275.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00027487 $ 0.00027487 $ 0.00027487 معرفة المزيد عن سعر YUPFUN Token (YUPFUN)

توكنوميكس YUPFUN Token (YUPFUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس YUPFUN Token (YUPFUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YUPFUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YUPFUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YUPFUN، استكشف السعر المباشر لتوكن YUPFUN!

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