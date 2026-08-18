سعر Wrapped IP اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped IP (WIP) اليوم هو $ 0.210057، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIP الحالي إلى USD هو $ 0.210057 لكل WIP.

يحتل Wrapped IP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 627,848، مع عرض متداول قدره 2.99M WIP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.73، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.205333.

على المدى القصير، تحرك WIP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.91.

معلومات سوق Wrapped IP (WIP)

القيمة السوقية $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K الحجم (24 ساعة) $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K إمداد دورة التداول 2.99M 2.99M 2.99M إجمالي العرض 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped IP هي $ 627.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.91. العرض المتداول لـ WIP يبلغ 2.99M، مع إجمالي عرض 2988934.006572591. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 627.85K.