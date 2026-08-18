سعر VOLM اليوم

السعر المباشر لمشروع VOLM (VOLM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOLM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VOLM.

يحتل VOLM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,356، مع عرض متداول قدره 88.00B VOLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOLM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VOLM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VOLM (VOLM)

القيمة السوقية $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K إمداد دورة التداول 88.00B 88.00B 88.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VOLM هي $ 23.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOLM يبلغ 88.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.54K.