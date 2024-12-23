سعر Talis Protocol (TALIS)
سعر Talis Protocol (TALIS) المباشر لليوم هو USD 0.00597836. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M. يتم تحديث سعر TALIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Talis Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.70
- تغيير سعر Talis Protocol خلال اليوم هو +2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 359.82M
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خلال اليوم، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.00016593 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.0028490878 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.0044887828 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.0037466898390007745 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016593
|+2.85%
|30 يوم
|$ +0.0028490878
|+47.66%
|60 يوم
|$ +0.0044887828
|+75.08%
|90 يوم
|$ +0.0037466898390007745
|+167.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Talis Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+2.85%
-18.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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