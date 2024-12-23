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سعر Talis Protocol (TALIS) المباشر لليوم هو USD 0.00597836 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M . يتم تحديث سعر TALIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Talis Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.70 - تغيير سعر Talis Protocol خلال اليوم هو +2.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 359.82M

أداء سعر Talis Protocol (TALIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.00016593 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.0028490878 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.0044887828 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Talis Protocol مقابل USD هو $ +0.0037466898390007745 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016593 +2.85% 30 يوم $ +0.0028490878 +47.66% 60 يوم $ +0.0044887828 +75.08% 90 يوم $ +0.0037466898390007745 +167.89%

تحليل سعر Talis Protocol (TALIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Talis Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00568082$ 0.00568082 $ 0.00568082 24 ساعة مرتفع $ 0.00620396$ 0.00620396 $ 0.00620396 عالية طوال الوقت $ 0.500599$ 0.500599 $ 0.500599 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +2.85% تغير السعر (7 أيام) -18.67%

معلومات سوق Talis Protocol (TALIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: