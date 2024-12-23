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سعر Stakecube (SCC) المباشر لليوم هو USD 0.02170078 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 331.44K . يتم تحديث سعر SCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stakecube الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر Stakecube خلال اليوم هو -5.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.25M

أداء سعر Stakecube (SCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stakecube مقابل USD هو $ -0.00136659346049695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stakecube مقابل USD هو $ +0.0021031506 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stakecube مقابل USD هو $ +0.0034372733 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stakecube مقابل USD هو $ +0.00467681142860783 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00136659346049695 -5.92% 30 يوم $ +0.0021031506 +9.69% 60 يوم $ +0.0034372733 +15.84% 90 يوم $ +0.00467681142860783 +27.47%

تحليل سعر Stakecube (SCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stakecube: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02078318$ 0.02078318 $ 0.02078318 24 ساعة مرتفع $ 0.02385203$ 0.02385203 $ 0.02385203 عالية طوال الوقت $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) -5.92% تغير السعر (7 أيام) -16.60%

معلومات سوق Stakecube (SCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: