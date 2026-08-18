سعر Securitize اليوم

السعر المباشر لمشروع Securitize (SECZ) اليوم هو $ 5.39، مع تغير بنسبة 3.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SECZ الحالي إلى USD هو $ 5.39 لكل SECZ.

يحتل Securitize حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,699,353، مع عرض متداول قدره 4.03M SECZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SECZ بين $ 5.39 (أدنى) و$ 5.61 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.87، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 5.39.

على المدى القصير، تحرك SECZ بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-22.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Securitize (SECZ)

القيمة السوقية $ 21.70M$ 21.70M $ 21.70M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 139.48M$ 139.48M $ 139.48M إمداد دورة التداول 4.03M 4.03M 4.03M إجمالي العرض 25,878,399.0 25,878,399.0 25,878,399.0

القيمة السوقية الحالية لـ Securitize هي $ 21.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ SECZ يبلغ 4.03M، مع إجمالي عرض 25878399.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.48M.