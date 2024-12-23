سعر Save (SAVE)
سعر Save (SAVE) المباشر لليوم هو USD 0.688796. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Save الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.87K
- تغيير سعر Save خلال اليوم هو -9.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Save مقابل USD هو $ -0.0717527980341348 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Save مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Save مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Save مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0717527980341348
|-9.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Save: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-9.43%
-25.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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