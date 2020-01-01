توكنوميكس SALUKI (SALUKI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SALUKI (SALUKI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SALUKI (SALUKI) The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind. الموقع الرسمي: https://salukionbase.xyz/ اشتر SALUKI الآن!

توكنوميكس SALUKI (SALUKI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SALUKI (SALUKI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 287.64K $ 287.64K $ 287.64K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 287.64K $ 287.64K $ 287.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00028764 $ 0.00028764 $ 0.00028764 معرفة المزيد عن سعر SALUKI (SALUKI)

توكنوميكس SALUKI (SALUKI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SALUKI (SALUKI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SALUKI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SALUKI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SALUKI، استكشف السعر المباشر لتوكن SALUKI!

توقعات سعر SALUKI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SALUKI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SALUKI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SALUKI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!