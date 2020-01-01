توكنوميكس SALUKI (SALUKI)
معلومات SALUKI (SALUKI)
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain
Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself.
From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace.
Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain.
WHY $SALUKI
7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks
Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
توكنوميكس SALUKI (SALUKI) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SALUKI (SALUKI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس SALUKI (SALUKI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس SALUKI (SALUKI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن SALUKI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SALUKI التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SALUKI، استكشف السعر المباشر لتوكن SALUKI!
توقعات سعر SALUKI
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