توكنوميكس Niza Global (NIZA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Niza Global (NIZA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Niza Global (NIZA) Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. الموقع الرسمي: https://niza.io/ الوثيقة البيضاء: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb اشتر NIZA الآن!

توكنوميكس Niza Global (NIZA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Niza Global (NIZA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 482.62K $ 482.62K $ 482.62K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 627.60K $ 627.60K $ 627.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 السعر الحالي: $ 0.00006276 $ 0.00006276 $ 0.00006276 معرفة المزيد عن سعر Niza Global (NIZA)

توكنوميكس Niza Global (NIZA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Niza Global (NIZA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NIZA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NIZA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NIZA، استكشف السعر المباشر لتوكن NIZA!

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