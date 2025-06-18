سعر SALUKI (SALUKI)
سعر SALUKI (SALUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00047321. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 472.81K. يتم تحديث سعر SALUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SALUKI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SALUKI خلال اليوم هو -5.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SALUKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-5.25%
+30.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.
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