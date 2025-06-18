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سعر SALUKI (SALUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00047321 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 472.81K . يتم تحديث سعر SALUKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SALUKI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SALUKI خلال اليوم هو -5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SALUKI (SALUKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SALUKI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SALUKI (SALUKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SALUKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00040678$ 0.00040678 $ 0.00040678 24 ساعة مرتفع $ 0.00052929$ 0.00052929 $ 0.00052929 عالية طوال الوقت $ 0.00090131$ 0.00090131 $ 0.00090131 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -5.25% تغير السعر (7 أيام) +30.58%

معلومات سوق SALUKI (SALUKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: