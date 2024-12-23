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سعر Rook (ROOK) المباشر لليوم هو USD 0.888072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.09K . يتم تحديث سعر ROOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rook الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K - تغيير سعر Rook خلال اليوم هو -1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 761.21K

أداء سعر Rook (ROOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rook مقابل USD هو $ -0.0127640439054623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rook مقابل USD هو $ -0.1385971342 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rook مقابل USD هو $ +0.0304299646 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rook مقابل USD هو $ +0.0207194553297036 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0127640439054623 -1.41% 30 يوم $ -0.1385971342 -15.60% 60 يوم $ +0.0304299646 +3.43% 90 يوم $ +0.0207194553297036 +2.39%

تحليل سعر Rook (ROOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.873905$ 0.873905 $ 0.873905 24 ساعة مرتفع $ 0.950175$ 0.950175 $ 0.950175 عالية طوال الوقت $ 838.98$ 838.98 $ 838.98 تغير السعر (1 ساعة) +1.18% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -18.22%

معلومات سوق Rook (ROOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: