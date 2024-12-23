سعر Rook (ROOK)
سعر Rook (ROOK) المباشر لليوم هو USD 0.888072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.09K. يتم تحديث سعر ROOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rook الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K
- تغيير سعر Rook خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 761.21K
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خلال اليوم، كان سعر Rook مقابل USD هو $ -0.0127640439054623 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rook مقابل USD هو $ -0.1385971342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rook مقابل USD هو $ +0.0304299646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rook مقابل USD هو $ +0.0207194553297036 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0127640439054623
|-1.41%
|30 يوم
|$ -0.1385971342
|-15.60%
|60 يوم
|$ +0.0304299646
|+3.43%
|90 يوم
|$ +0.0207194553297036
|+2.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.18%
-1.41%
-18.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rook is an open settlement protocol that leverages the world’s best algorithmic strategists in order to maximize the value of every transaction for protocols, market makers, and traders alike.
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