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سعر Rizz (RIZZ) المباشر لليوم هو USD 0.00283317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 283.36K . يتم تحديث سعر RIZZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rizz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K - تغيير سعر Rizz خلال اليوم هو +32.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Rizz (RIZZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ +0.00069354 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ -0.0015625193 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ -0.0014903992 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00069354 +32.41% 30 يوم $ -0.0015625193 -55.15% 60 يوم $ -0.0014903992 -52.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rizz (RIZZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rizz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0021019$ 0.0021019 $ 0.0021019 24 ساعة مرتفع $ 0.00283378$ 0.00283378 $ 0.00283378 عالية طوال الوقت $ 0.0144525$ 0.0144525 $ 0.0144525 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +32.41% تغير السعر (7 أيام) -29.95%

معلومات سوق Rizz (RIZZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: