سعر Rizz (RIZZ)
سعر Rizz (RIZZ) المباشر لليوم هو USD 0.00283317. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 283.36K. يتم تحديث سعر RIZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rizz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر Rizz خلال اليوم هو +32.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ +0.00069354 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ -0.0015625193 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ -0.0014903992 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rizz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00069354
|+32.41%
|30 يوم
|$ -0.0015625193
|-55.15%
|60 يوم
|$ -0.0014903992
|-52.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rizz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
+32.41%
-29.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism. RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness. Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz? Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we’ve recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption
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