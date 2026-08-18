سعر Osaka Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Osaka Protocol (OSAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OSAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OSAK.

يحتل Osaka Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,969,790، مع عرض متداول قدره 761.46T OSAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OSAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OSAK بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-2.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Osaka Protocol (OSAK)

القيمة السوقية $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M إمداد دورة التداول 761.46T 761.46T 761.46T إجمالي العرض 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

القيمة السوقية الحالية لـ Osaka Protocol هي $ 9.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OSAK يبلغ 761.46T، مع إجمالي عرض 761459784660251.2. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.97M.