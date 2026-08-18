سعر Nocturn اليوم

السعر المباشر لمشروع Nocturn (NOC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NOC.

يحتل Nocturn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 349,139، مع عرض متداول قدره 1.00B NOC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00323189، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NOC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.38K.

معلومات سوق Nocturn (NOC)

القيمة السوقية $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K الحجم (24 ساعة) $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nocturn هي $ 349.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.38K. العرض المتداول لـ NOC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 349.14K.